Risto Mejide se ha convertido en la mañana de hoy en tendencia en Twitter después de sus declaraciones, en la tarde de ayer, durante una entrevista a Adriana Roca, portavoz nacional de Arran, en ‘Todo es mentira’, programa que el mismo presenta.

Risto invitó al programa a un representante de los Mossos d’Esquadra y a la portavoz de la organización juvenil independentista para hablar sobre el acuerdo de la CUP y ERC por el que establecer una moratoria de las balas de foam y que los antidisturbios no vayan a desahucios.

Al preguntar a Adriana Roca por la desaparición de las balas de foam (que no es lo mismo que las pelotas de goma), esta respondió que “es un primer paso” porque con estos artefactos, “según ellos mismos han reconocido, son un arma precisa, que pueden apuntar y decidir dónde va”: “En este caso decidieron que fuera a la cara de una chica de 19 años a la que dejaron sin ojo. Después, tienen el morro de hacerse las víctimas de esta situación, cuando está claro que de víctimas no tienen nada”.

En este momento, Risto le respondió afirmando su discurso quedan deslegitimado “desde utilizan la violencia” y le preguntó de qué manera disuelven los Mossos una manifestación: “¿Pidiéndolo por favor?”. Tras esto, la representante de la organización independentista acusó al cuerpo de utilizar técnicas para que las manifestaciones “vayan de cierta manera” y de ser ellos, con su presencia, los que generan “estas formas de autodefensa y violencia de la que tanto habláis”. Risto le insistió, un tanto ofendido, preguntándole de qué forman paran eso.

Sobre la la chica que perdió un ojo en los disturbios tras la detención de Pablo Hasel

Posteriormente, Adriana Roca le pidió su opinión por la chica que perdió el ojo en Barcelona, en una de las manifestaciones en defensa de Pablo Hasel, mientras aumentaba la tensión de la conversación: “El problema de esta chica es que acompañaba a otra chica y esta no sabía dónde se metía. Lo que tengo muy claro es que, tengas la edad que tengas, tienes que saber dónde te metes. Después de tres días de altercados, te metes en un lugar donde vuelve a haber disturbios, una caricia no te vas a llevar”, dijo Risto Mejide.

A esto, añadió que dudaba que el Mosso apuntara al ojo de la chica, mientras que la portavoz de Arran insistía en que estas armas “se utilizan con precisión”. “La manera de estar cabreados no es lanzarte a la calle y arrasar con escaparates. Con eso no nos vas a tener de tu parte. La violencia es condenable, el uso de la fuerza legítimo es de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado. Quien se salte eso, pues se puede llevar un palo, pues sí. Esa es la garantía que tenemos para que los violentos no tomen las calles”, concluyó Risto.

En su cuenta de Twitter, Risto Mejide ha manifestado esta mañana que no le gusta nada dar su opinión en medio de una entrevista: “Pero a veces es imposible reprimirse. Sobre todo cuando hablamos de mi ciudad, de mi tierra, de mi casa”.