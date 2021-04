María Galiana: “Con 86 años igual me vacunan antes en Cuéntame que en la realidad”

María Galiana fue a “El Hormiguero 3.0″ a presentar su obra de teatro “El abrazo” y dio una visión buenísima de las redes sociales y las influencer desde un punto de vista humorístico. La actriz recordó su época de profesora de instituto: “Procuraba que los alumnos aprobaran por todos los medios”, apuntó.

Motos incidió sobre el tema, “no suelo entrevistar a un profesor... ¿cogéis manía a los alumnos?”, preguntó. “Somos seres humanos, respondió María, pero me enorgullezco de haberle dado un sobresaliente al que me caía peor de la clase, pero la justicia está por encima. Pasando por encima de mí misma incluso”.

María está trabajando ahora en el teatro, en la obra “El Abrazo” y contó, por encima, de lo que trata, “Hay dos personajes mayores y uno joven... y profundiza sobre si merece la pena elegir un camino pensando en uno mismo nada más. Ella es una mujer muy poco generosa que reacciona muy hipocritamente ante la posibilidad de dar”.

Habló sobre los nervios del escenario, “A mí me gusta mucho el escenario, no me cuesta salir. Siempre me acuerdo de lo que decía Rosa María Sardá cuando le preguntaban qué pensaban cuando iba al teatro y ella decía que en que se suspendiera la función. ¡Da pereza! Son muchas funciones, pero se llevan bien”.

Hablando de la mítica serie de “Cuéntame” Pablo Motos no dudó de hablar en broma de que igual le vacunan antes en la serie que en la realidad, Galiana tampoco tardó en meterse de lleno: “igual me vacunan antes en Cuéntame que en la realidad”, a pesar de sus 86 años. “Yo lo pasé”. Tuvo contacto con un positivo.