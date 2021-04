Miguel Bosé borra su pasado digital y vuelve a Instagram antes de reaparecer en “Lo de Évole”

Después de meses de polémica y a su vez silencio, el cantante Miguel Bosé ha decidido hacer una reaparición a lo grande en las redes sociales a pocos días de que se emita la entrevista con Jordi Évole en laSexta en “Lo de Évole”, que será el domingo. Bosé ha aprovechado el momento para hacer limpieza y borrar su pasado digital con sus publicaciones anteriores y reformar su cuenta para mostrar una nueva imagen coordinada así con su nueva aparición prevista para el 11 de abril.

“Creo que no hay mejor día para celebrar la vuelta, celebrar la vida, celebrar al universo y dar gracias por todo lo que durante esta ausencia nos ha ido llenando el corazón”, escribía este domingo 4, Domingo de Resurrección, como acompañamiento a la primera de las nuevas imágenes que ha publicado.

Como punto de partida de esa nueva imagen, Miguel Bosé celebra su cumpleaños, su 65 años como una persona renovada.

Y publica también un vídeo adelanto de la entrevista que se emitirá el póximo domingo.

“Me pongo a charlar con un buen amigo de hace muchos años. Tenía ganas de hacerlo, pero no encontraba con quién. Cuento cosas que nadie ha oído ni sabe, aventuras y anécdotas. Muchas son un adelanto de mi autobiografía que será publicada en noviembre. Muchas otras no, simplemente se las regalé a Jordi a cambio de sentarse a escucharlas. Trabajo, amores, proyectos, familia, hijos, futuro... Y, cómo no, mi visión sobre las mentiras de la actialidad. Mi postura sigue siendo firme y coherente. Si nos acompañáis pasaréis un buen rato. Nos vemos el domingo 11 de abril, para empezar”.

En los últimos meses Miguel Bosé ha copado multitud de titulares sobre sus teorías de la conspiración sobre la pandemia del coronavirus y tras asistir a una manifestación negacionista en la madrileña plaza de Colón cesó la actividad del artista en redes sociales y desde el 30 de agosto todos sus perfiles en redes sociales desaparecieron.

Miguel Bosé ha vuelto.