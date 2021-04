Melyssa, Gianmarco y Marta López se bañan desnudos en la playa en el día “más caliente” de ‘Supervivientes’

La temperatura no para de subir en ‘Supervivientes’, y no es precisamente por el clima. El concurso de Telecinco no se caracteriza solo por las situaciones extremas y las pruebas que tienen que superar los participantes cada semana, sino también por la convivencia, los roces y, por supuesto, los acercamientos. Los supervivientes de La Isla del Pirata Morgan han decidido apartar a un lado las discusiones para jugar a ‘beso, verdad o atrevimiento’ dejar a los espectadores varios de los momentos más picantes de esta edición.

Durante el juego ha pasado de todo. Besos, desnudos, imitaciones, bailes sugerentes y hasta pedidas de mano. La primera en soltarse fue Melyssa, quien tuvo que bañarse desnuda en las aguas del Caribe, aunque no se quitó el bañador hasta que estaba completamente sumergida. Por su parte, Marta López y Gianmarco Onestini no fueron tan “pudorosos” y se desnudaron antes de zambullirse en el agua, con resbalón de la colaboradora de Mediaset incluido.

Marta López y Gianmarco Onestini también se desnudaron en 'Supervivientes'

Del nudismo pasamos al desfile de bikinis, con Omar Sánchez imitando a la mismísima Isabel Pantoja embutido en un bañador de mujer y Tom Brusse bailando como en ‘Moulin Rouge’. El exparticipante de ‘La Isla de las Tentaciones’ también tuvo que demostrar cómo le pediría matrimonio a una chica y, para ello, hincó la rodilla ante Melyssa. De hecho, parece que ambos han superado los problemas que tuvieron en el pasado, ya que ella dijo que siente que Tom la protegería si le pasase algo.

Llegó la hora de las confesiones más íntimas y Alejandro Albalá reconoció que pasaría “una noche loca” con Marta López y con Melyssa. Gianmarco también siente debilidad por la expareja de Tom y aseguró que, si tuviera que vivir en una isla desierta con otras tres personas, lo haría con ella, Olga y Valeria.

La guinda del juego la puso Olga Moreno, que eligió darse un beso con Marta López en lugar de optar por confesar una verdad o atreverse a hacer una de las locuras que le propusieran sus compañeros.