‘Supervivientes’: Jordi González atiza a Alexia Rivas y las redes estallan contra el presentador

Los espectadores de ‘Conexión Honduras’, el espacio conducido por Jordi González los domingos para contar la actualidad de ‘Supervivientes 2021′, fueron testigos de uno de los momentos más duros de la edición. Alexia Rivas no está pasando por un buen momento y ha sido la primera concursante en flaquear por la falta de comida. Era el momento de conectar con el Barco Encallado y el presentador detectó rápidamente que algo no iba bien: “¿Qué esta pasando, que veo una situación un poco desanimada?”, comentó el presentador.

La reportera de ‘Socialité' comenzó a sentirse mal el domingo tras pasar 24 horas sin comer. Lo último que comió fueron unos garbanzos, que le sentaron muy mal en el estómago y los tuvo que vomitar, según explicó la concursante. Entre los síntomas que padece la periodista, popular por el escándalo conocido como ‘Merlos Palace’ tras aparecer en ropa interior en una videollamada de Alfonso Merlos, están los “pinchazos en el estómago” y constantes mareos ante cualquier esfuerzo. “Lo estoy pasando mal”, confesó entre lágrimas.

Sus compañeros se volcaron con ella durante el fin de semana. Les preocupaba su estado de salud en una situación tan extrema, pero no entendían que no intentase comer nada de lo que le ofrecían. “El problema es que se abre una lata, no le gusta; se abre otra lata, tampoco le gusta. Yo qué sé, tío, creo que cuando entra en ese bucle, ella...”, dijo el exconcursante de MasterChef Carlos Alba. Ellos intentaron que Alexia comiera, aunque fuera un poco, pero la reportera sentía que la comida le iba a caer mal en el estómago vacío. No obstante, tal y como recordó Jordi González, un equipo médico se encuentra en Honduras cuidando el estado de salud de todos los participantes del ‘reality’.

“Vamos a dejar claro que nadie se niega a atenderte y vamos a dejar claro también que, si te niegas a comer, te estás provocando un problema de salud serio”, dijo el presentador. Ya se empezaba a intuir el discurso de González, que trató de hacer ver que el problema no era “médico”, sino de la propia Alexia al no intentar comer algo. Una actitud que, según defendió el presentador, ”sería parecida a querer abandonar, con las consecuencias que eso supone”. Para más inri, un fallo de conexión hizo que González tuviera que repetir su ataque contra la concursante para destacar la actitud de “desidia, apatía y de no querer comer”.

Los seguidores del programa no entendieron la actitud de Jordi González con Alexia y, rápidamente, ambos nombres se convirtieron en tendencia en redes sociales. Por un lado estaban las críticas al formato y al presentador y, por otro, las muestras de apoyo hacia la concursante. Sin embargo, la forma en que el programa “castigó” a Alexia fue lo que terminó de enfurecer a las redes.

Ya en tierra firme, Lara Álvarez les explicó la dinámica de la prueba de recompensa, pero el tiempo del que iban a disponer para realizarla iba a depender de cuánto tardase Alexia en comerse un trozo de pizza. Es decir, cuanto más tiempo tardara en devorar la porción, menos margen tendrían sus compañeros para cumplir el objetivo. Al final, Alexia ni siquiera pudo terminarse la pizza en los siete minutos que le dio el programa.

Pues muy bien por Violeta sinceramente, ella más que nadie puede entender a Alexia #ConexionHonduras2 pic.twitter.com/GWXpRYcNmz — Wror (@miriwarr) April 18, 2021

¿Alguien me explica las pruebas médicas que ha pasado Alexia con 43kg para que la organización le deje participar en Supervivientes?

Esta chica tiene un problema y no hacía falta plantarle una pizza para verlo. #ConexionHonduras2 — Ane Barandiaran (@AneBarandiaran) April 18, 2021