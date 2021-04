Ayuso: “En Madrid no te encuentras a tu ex y cada vez va a ser más difícil encontrarse con Iglesias. Es un alivio”

Los dos últimos días en la agenda de campaña de la candidata popular en las elecciones a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, están siendo maratonianas. De sol a sol. Este jueves, varias entrevistas y actos electorales en Villarejo de Salvanés, Pinto y Valdemoro. En sus mítines vespertinos ha vuelto a hacer una reivindicación de Madrid y ha bromeado con el planteamiento que ella misma aireó ayer, según el cual, la libertad en la región se percibe también en la dificultad de encontrarse a una ex pareja. Y hoy, desde Pinto, ha introducido un nuevo elemento en la ecuación a cuenta de la libertad: “Que si uno no se quiere encontrar con su ex pareja en Madrid no lo va a hacer y que, por supuesto, si alguien se quiere encontrar con Pablo Iglesias, cada vez va a ser más difícil hacerlo. Esto sí es un alivio”.

La presidenta madrileña ha insistido en esta intervención en la necesidad de que la sociedad de esta comunidad manifieste el 4 de mayo su unidad y su deseo de convivencia frente a los mensajes frentistas lanzados en los últimos días por parte de algunos candidatos: “A partir del 4 de mayo vamos a salir unidos, vamos a ganar, a arrasar, a llenar de ilusión Madrid y vamos a apartar los mensajes de aquellos que quieren utilizar la división y el miedo. Hay que salir unidos de esto, y ojalá las cosas cambien en España a partir del 5 de mayo”.

A juicio de Ayuso se debe acabar el recurso de “utilizar la violencia y el miedo porque en Madrid nos llevamos bien, en Madrid hay muchas sensibilidades, no hay un partido de fútbol determinado, no hay una sensibilidad concreta, cada uno tiene la familia que considera, cada uno se relaciona con quien quiere”. También ha insistido en poner en valor la gestión de la pandemia llevada a cabo por su Gobierno autonómico y, en este sentido también, la mayor capacidad que ha demostrado Madrid a la hora de mantener un cierto equilibrio entre la lucha contra la pandemia y la apertura, aún con restricciones, de sectores económicos como la hostelería o el comercio: “Hemos dado una lección de vida, de lucha y de sacrificio a España y le vamos a pedir al resto de españoles que tomen nota y vean cómo se pueden cambiar las cosas, que queremos unidad, respeto y convivencia, que queremos oportunidades, que queremos prosperidad, que queremos Madrid y que queremos España”.

A este respecto ha recordado cómo desde los medios de comunicación de muchos países en el mundo han puesto a Madrid como referente a la hora de explicar la posibilidad de plantar cara al virus sin tener que realizar un cerrojazo económico: “Podemos decir con orgullo que hemos sido un ejemplo el mundo por mucho que algunas envidias intenten taparlo y hoy podemos decir en esta recta final que baja el paro como en ningún sitio en España, que baja el virus y que hemos defendido la vida, pero también el empleo y el trabajo”.