Ignacia de Pano sobre Pablo Iglesias: “Es un niño que no sabe lo que es pagar una nómina”

Repaso de Ignacia Pano al candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid y ex líder de la formación morada, Pablo Iglesias. Durante la intervención de la abogada tuitera más reconocidas dentro del constitucionalismo catalán en el programa “La Alternativa” de TeVeCat, ha cargado contra el anuncio del político de abandonar la política y ha criticado que haya dejado “ahí, a sus chicas, y él detrás”.

“No deja la política seguirá presionando mucho más, deja ahí a sus chicas y él detrás, es un elemento totalmente tóxico que ha embarrado el campo político desde que apareció y va seguir haciéndolo”, así de contundente ha sido la abogada durante su intervención en el programa. También matizó seguir indignada: “Yo como mujer hay una cosa que quiero decir que me indigna, es que cuando él da esas homilías que parece el Obispo de Cuenca y dice que el liderazgo de las izquierdas tiene que ser femenino en el Siglo XXI... mira Pablito te ha ganado una mujer”.

En su opinión, “para Pablo Iglesias seguramente yo tampoco soy una mujer” y cree que para el éx líder de Podemos, “sólo son mujeres las de su cuerda, las otras no son mujeres”. En la situación actual en la que Iglesias ha anunciado su intención de dejar la política, Pano matiza que “ahora lo que no quiere es responsabilidad de gestión ni asumir nada y es un niño que no ha ganado nunca, no sabe lo que es pagar una nómina, un impuesto, tener que pagar a principio de mes la gente que trabaja para tí. Ni sabe nada”.

Además ha matizado que su problema es que “es nieto único y eso es una cosa que te marca de por vida, porque es como un triangulo así (invertido) con mamás, tías, primas, todas mirándole”. Reconoció en directo ir acelerándose al contestar y matizó que “por supuesto que va a hacer política, y a seguir embarrando, diciendo de todo y tratando de llevar el ascua a su molino de hace un siglo, usando el fascismo, el no pasarán y el viene la derecha y se va a cargar la sanidad pública”.