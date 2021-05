Escándalo en Televisa: le palmea el culo a su compañera de baile

Nuevo escándalo de acoso en una televisión. En este caso ha sido en el programa “Hoy” de la mexicana Televisa y en su espacio “Las estrellas bailan”. En esta sección del programa diario la deportista Macky González detuvo su actuación con la estrella dela lucha Tinieblas Jr. cuan este le palmeó el culo durante el baile. La cadena no ha hecho ninguna declaración condenando el gesto y los jueces del programa la acusaron a ella de parar la actuación y no ser “profesional”.

La deportista mexicana Macky González no podía salir de su asombro y de estupor. Durante su número con el luchador Tinieblas Jr. en el programa “Hoy” de Televisa, la artista decidió dejar de bailar cuando su compañero aprovechó que estaba de espaldas a él y le dio un cachete en el culo. Por lo que se ha podido saber no estaba previsto en la coreografía y el luchador lo hizo sin el conocimiento y sin el consentimiento de su compañera con la excusa de que se había olvidado la coreografía.

“No puedo, no está bien, nosotros no habíamos puesto una nalgada que quede claro, pero esto me parece inaceptable. Yo no puedo continuar con una pareja que se deja llevar por la euforia. O sea en dónde crees que estás”, dijo Macky González consternada. Pero lejos de disculparse y arrepentirse, Tinieblas Jr. le espetó: “No lo tienes que tomar así, tienes que ser profesional, si eres profesional síguelo”.

Pero la cosa no se quedó ahí y los jueces se sumaron al lado equivocado de la historia y la criticaron duramente por no continuar bailando y la tacharon de “poco profesional”. Tras la deliberación, la deportista no pudo si no lanzar un alegato en su defensa. “Yo sé que aquí es un tema artístico, pero yo también invito a todas las personas, todas las mujeres, que si en algún momento no están de acuerdo en que les hagan algo, no se queden calladas”.

Antes de finalizar el programa el luchador quiso decir algo a modo de disculpa: “Antes de que empiece todo, quiero pedirle y ofrecerle una disculpa a mi querida Macky, que desde que nos conocimos fue una relación muy bonita. Una disculpa al jurado, a todo el público que nos está viendo. Yo soy un personaje para la familia, para los niños. [...] La adrenalina te hace hacer cosas que ‘ay, caray’, pero tienes que seguir. De verdad, de todo corazón y con todo el respeto que te tengo, mi querida Macky, una disculpa”. Pero nada de esto contentó a los fans del programa que no podían creerse la actitud de la cadena y de los jueces, dos de ellos mujeres.

Macky decidió aún pudiendo seguir por puntuación, abandonar el programa descontenta con todo lo sucedido. Más tarde en sus redes sociales encontró el apoyo que no encontró en el programa. “Entendemos tu situación, Macky, sobre todo a ti (Tinieblas Jr.) que siempre has sido un caballero con toda la producción y nosotras como mujeres te perdonamos”, expresó Galilea Montijo para cerrar la emisión. “Día complicado pero esperanzador. Nadie tenga miedo de alzar la voz cuando algo no le parezca. No están solas. No estoy sola. Aquí nos respaldamos tod@s. Gracias x tanto amor ustedes son mi familia”, escribió la ex concursante de “Exatlón” México.

