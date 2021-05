El caso Laëtitia: cuando Francia conoció a sus monstruos

La mañana del 19 de enero de 2011, la región francesa de Nantes se levantaba compungida: Laëtitia Perrais, de 18 años, había desaparecido dejando atrás solo su moto mal aparcada en su casa de acogida. Las pesquisas policiales determinaron rápidamente que en la noche de su desaparición estaba junto a Tony Meilhon, quien después de confesarse como su verdugo, se negó durante tres largos meses a revelar dónde había escondido los restos mortales de la joven. En abril, el torso de Perrais salía a flote en un lago a varios kilómetros del pueblo que habitaban ambos. El horror del crimen, que llegó a poner en riesgo la continuidad misma de Nicolas Sarkozy al frente del Eliseo por criticar la labor judicial y provocar una huelga del sector, era solo el punto de partida de una historia morbosa de abusos que enfrentó a un país entero a sus propios monstruos, ahora en el espejo.

De Jablonka a de Lestrade

El caso, analizado con maestría por Ivan Jablonka en su libro «Laëtitia o el fin de los hombres» es ahora objeto de adaptación de una mini-serie homónima, que estrena esta misma semana Filmin y que dirige Jean-Xavier de Lestrade, quizá, el realizador galo más capacitado para mirar al horror del «true-crime» a los ojos tras su excelente trabajo en «The Staircase»: «Es un tema todavía sensible en Francia, porque hay muchas personas que vivieron aquella tragedia y todavía siguen vivas. Me lo pensé durante meses, y llegué a visitar a la gemela de Laëtitia, Jessica, para explicarle el proyecto y pedirle su aprobación», explica el director a LA RAZÓN antes de continuar, por video-conferencia: «En un caso así, toda la atención mediática va al crimen en sí y al asesino. Para la serie, tenía que enfocarlo desde el punto de vista de cómo vivió. Así, y solo así, ganábamos una inmersión en su mundo y aprendíamos de esa violencia diaria, de esa violencia casi invisible… Y no es nada espectacular, pero es en realidad el origen del crimen. Para mí, hacer la serie fue un reto de investigación sobre el origen de la violencia».

En ese «quería hablar de la vida de Laëtitia, más que de su muerte» del cineasta también hay espacio para el infame paradigma de la violencia estructural contra la mujer, que dejó en el país vecino casi 150 asesinadas en 2020: Laëtitia y Jessica, hijas de un violador condenado, fueron acogidas por la familia Patron siendo apenas niñas, donde fueron sometidas a abusos sexuales de todo tipo durante toda su adolescencia: «Si analizas la infancia de las hermanas y luego la del asesino, te darás cuenta de que son muy parecidas. Tony es también una víctima, aunque luego fuera el monstruo de la historia. En toda su vida, ninguno de ellos, conoció más que violencia. El caso de Laëtitia nos enseña que la historia de la violencia estructural es más larga que algo puntual. Creo que, aun con el cambio de mentalidad, estamos hablando de un proceso social muy largo», añade Lestrade.

Por ello, para el director era importante medir la violencia en una serie que se vuelve incómoda y se siente turbia, sin caer en el morbo fácil ni en la «glamourización» de los episodios de agresión física o sexual: «Fue muy difícil, y muy tenso de rodar, porque tienes que preocuparte por el estado mental de tus actores. Y también piensas en el impacto en la audiencia, claro: habrá quien cierre los ojos, habrá quien apague la tele… Nadie quiere ser testigo de este tipo de violencia. Y por eso quería mantenerla cruda, sin la espectacularización ni la estética de video-juego que se le da a veces. Es duro. Es la vida real», remata de Lestrade.