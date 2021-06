Rosa Benito ataca a Irene Montero: “Ministra, me parece muy fuerte”

Parece que se han puesto de acuerdo en la distancia, y hasta puede que sea así de verdad. Raquel Moreno y su hermana Olga se han unido en un frente común en contra de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por las palabras que pronunció sobre el documental de Rocío Carrasco. Por si fuera poco, ahora han recibido e apoyo de Rosa Benito desde “Ya es mediodía”, que ha apuntalado las palabras de las hermanas Moreno.

Justo después de que se estrenara el documental sobre Rocío Carrasco, “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, Irene Montero quiso posicionarse apoyando a la hija de Rocío Jurado en un gesto que algunos tildaron de prematuro y además emitió juicios sobre Antonio David sin la presunción de inocencia por delante. Raquel Moreno estalló entonces en redes sociales pidiendo incluso la dimisión de la ministra.

ABRO HILO :

Abro este Hilo dedicado a la ministra de Igualada , la señora @IreneMontero , aunque dudo mucho que se moleste en leerlo . — raquel moreno (@raquelm27928537) June 7, 2021

Las perlas de la hermana de la mujer de Antonio David han ido desde “y usted, señor Montero que se aprovecha de su cargo político, para señalar de manera pública a una persona con la acusación de maltratador a sabiendas que los tribunales lo exoneraron de tales acusaciones” a “en mi opinión, lo que debería hacer Ya no es dedicarse a su labor que es para lo que le pagamos, sino dimitir, por vergüenza y por decencia”.

“Que esta señora diga y esté haciendo el alarde que está haciendo.... Me parece que está metiendo la pata esta señora, no puede hablar de nadie sin conocer el caso…”, comenzaba diciendo Rosa Benito en el programa “Ya es mediodía” de Telecinco que presenta Sonsoles Ónega. La colaboradora cree que “lo que ha hecho Irene Montero no está bien, no es justo lo que está haciendo” y le ha recomendado que “para defender algo o alguien, infórmese. Ministra, me parece muy fuerte”.