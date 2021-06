La hermana de Olga Moreno estalla contra Irene Montero: “¡Dimita, por vergüenza y decencia!”

‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha revolucionado el ámbito de la crónica social. Tras más de veinte años de silencio, la heredera universal de ‘la más grande’ se decidió el marzo pasado a dar un paso al frente y reveló el calvario por el que ha pasado a raíz del presunto maltrato físico y psicológico al que Antonio David Flores la habría sometido. Sus declaraciones conmocionaron a buena parte de la opinión pública y fueron tan duras que trascendieron la esfera del corazón para convertirse en un asunto acerca de la violencia de género sobre el que también se han pronunciado autoridades políticas como Íñigo Errejón o el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que habría telefoneado a Rocío Carrasco según explicó María Teresa Campos en ‘Sábado Deluxe’.

La ministra de Igualdad fue más allá e incluso intervino en ‘Sálvame’ para alabar la valentía de Rocío Carrasco y poner su caso como ejemplo de lo que, por desgracia, millones de mujeres todavía sufren a diario. Las declaraciones de Irene Montero fueron muy criticadas y diferentes sectores la acusaron de utilizar su puesto público para entrar a valorar un asunto privado. Además, también se generó cierto debate sobre la idea de que un miembro del Ejecutivo cuestionara ante millones de espectadores el funcionamiento de la Justicia del país que representa, pasando por alto que Antonio David Flores nunca ha sido condenado por un delito de maltrato.

Ahora, una de las que más crítica se ha mostrado con Irene Montero ha sido Raquel Moreno, la hermana de Olga Moreno. La mujer se mantiene muy activa en sus redes sociales, donde lidera campañas en contra de la serie documental y de trabajadores implicados en la misma, como Carlota Corredera. La cuñada de Antonio David ha hacho un llamamiento a través de su cuenta de Twitter con la esperanza de que llegue a la ministra de Igualdad, a quien exige que dimita de su cargo público.

La Ministra Irene Montero durante una de sus intervenciones en Telecinco

“Esta señora, en plena pandemia, azotados por una crisis económica, sanitaria y social, aumentó su presupuesto un 157 % alcanzando la cifra de 451,42 millones de euros. Nuestros impuestos no van destinados a que usted aparezca en ‘Sálvame’, un programa cuanto menos cuestionable por sus temáticas y dinámicas y que cumple las mismas prácticas de desprestigio, difamación, insulto, burla y humillación que ellos mismos critican todas las tardes”, ha comenzado diciendo Raquel Moreno.

“Como ciudadana, no me explico cómo usted aparece en estos formatos para apoyar públicamente a un personaje del mundo del corazón que supuestamente ha sufrido maltrato durante un tiempo prolongado, pero, ¡qué casualidad!, sin sentencia judicial que apoye tal historia. Está claro que para usted y para su partido las sentencias judiciales no tienen ni valor ni credibilidad cuando no favorecen sus intereses políticos, y para usted, la violencia de género tiene mucho interés político”, ha continuado la hermana de Olga Moreno.

Le haré unas cuantas preguntas :

¿Conoce personalmente a Rocio Carrasco? ¿A su exmarido ?¿a sus hijos ? ¿A su actual esposa ? ¿Ha vivido de forma muy cercana ese infierno que ella dice Haber sufrido?¿conoce realmente la verdadera història ? — raquel moreno (@raquelm27928537) June 7, 2021

Raquel Moreno ha criticado también que la ministra de Igualdad apareciese en el último episodio de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, que considera “un insulto semanal a las millares de mujeres realmente maltratadas y a las miles que han fallecido”. Ha sido entonces cuando la cuñada de Antonio David ha exigido el cese inmediato de Irene Montero: “En cualquier país democráticamente decente, su destitución habría sido fulminante (...). En mi opinión, lo que debería hacer ya no es dedicarse a su labor que es para lo que le pagamos, sino dimitir, por vergüenza y por decencia”.

Raquel Moreno también tiene para Carlota Corredera

La cuñada de Antonio David ha dejado patente su inquina hacia la ministra de Igualdad, a quien acusa de haber convertido España “en el hazmerreír de Europa”. Pero Raquel Moreno ha ido mucho más allá y también ha cargado, una vez más, contra los rostros de Telecinco que hacen una defensa a ultranza de Rocío Carrasco. “Siguiendo con la presentadora, Carlota Corredera, la más ‘feminista’ de las feministas, pasando por la tertuliana Belén Rodríguez, que odia con la misma intensidad a mi cuñado como a mi hermana Olga. La periodista Paloma Garcia Pelayo, de la que ha quedado patente su inquina personal hacia mi cuñado, y otras muchas mujeres que se han aprovechado de la situación para llevar a cabo su propia venganza”, ha sentenciado.

Ajena a todo esto permanece su hermana Olga Moreno, que aunque se marchó a Honduras para participar en ‘Supervivientes’ a sabiendas de lo que se estaba cociendo en España, no puede hacerse una idea exacta de la magnitud que ha alcanzado el relato de Rocío Carrasco, Menuda le espera a su regreso.