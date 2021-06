“Pasapalabra”: Año uno después de Pablo Díaz

Tras una semana de infarto en la que cada camiseta de Pablo Díaz era un suspiro, “Pasapalabra” volvió a atrapar a los telespectadores y les mantuvo en vilo para ver si el violinista se llevaba el rosco de más de 1,8 millones de euros. Entre tanto ruido, el concursante más joven del concurso que emite Antena 3 (concursó por primera vez con 19 años) ha cumplido un año intentando llevarse el rosco y haciendo nuevos récords en el concurso más visto de la televisión.

EL 26 de junio de 2020, el violinista tinerfeño regresaba por tercera vez al concurso que emite Antena 3, “Pasapalabra”, para intentar quitarse de encima las dos ocasiones fallidas anteriores. Cuando concursó en 2017, Pablo Díaz logró llevarse sólo 49.800 euros al ser eliminado tras 47 programas por Julio Escartin. En su segunda oportunidad duró tan solo cuatro programas, fue eliminado por Abel y se llevó 1.800 euros. Ahora se prepara para llevarse el rosco con más de 200.000 euros y acercándose a los 231.000 que consiguió Jero Hernández.

En esta tercera ocasión no ha querido dejar de sorprender al concurso y a sus rivales y de los más de 250 programas que lleva hasta ahora, se ha quedado al borde de ganar el rosco a falta de una sola letra una docena de veces, para la desesperación de los espectadores. También durante este tiempo ha ido superando las marcas personales y del concurso con el mayor número de programas concursados sumando sus tres participaciones. Épicos son los duelos que mantuvo con Luis de Lama hasta un total de 84, con Nacho Mangut (50) y con su contrincante actual Javier Dávila. El haber participado en otra época del programa también le otorga la distinción de concursante con más programas al alcanzar los 294, que está irremediablemente unido a ser el concursante más joven, ya que cuando concursó por primera vez, el 26 de enero de 2017 tenía tan solo 19 años. Además Díaz era especialista en la dinámica del programa y conseguía ahorrarse muchos segundos para dedicarle al rosco y es el número 1 por haber conseguido hasta 185 segundos en alguna ocasión (10 de febrero de 2021).

Atrás quedan sus salidas de tono en directo, o la rivalidad que mantiene con cuatro de sus ex compañeros y que también ha supuesto dar explicaciones. En esta semana podríamos ver cómo se lleva más de 1,8 millones de euros más lo que tiene acumulado, lo que supondría un total por encima de los dos millones de euros y conseguiría dar rienda suelta a sus deseos de ayudar a sus padres, independizarse con 24 años, “y con lo que sobrase, como me encanta estudiar, eso te da un colchón muy, muy, muy, muy fuerte para que no tenga miedo que puedo estudiar teniendo eso detrás”, como ha como ha confesado en alguna ocasión. Tampoco se le perderá completamente de vista porque se ha aficionado a los streamings y con su propio canal seguro que no le faltarán seguidores.