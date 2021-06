¿Por qué no estuvo Pablo Díaz en el rencuentro de concursantes de Pasapalabra?

La imagen ha corrido como la pólvora en redes sociales. Una inocente instantánea publicada por el ex aspirante al Rosco Nacho Mangut, ha despertado las teorías y suspicacias de la audiencia del programa estrella de Antena 3. Lo que a priori parecía una improvisada comida entre cuatro concursantes ha acabado siendo bautizado como un rencuentro incompleto. Muchos espectadores echaron en falta a Pablo Díaz. Quién podría estar más cerca que nunca de llevarse el bote, según muestra la promo que ha lanzado esta semana Antena 3. Entre los asistentes al «rencuentro» estuvieron el propio Nacho Mangut, el aspirante actual Javier Dávila, el icónico Luis de Lama y Marta Tarrasa.

Algún que otro usuario de Twitter deslizó la posibilidad de que no le hubiesen invitado, quizá por envidia o por no encajar tanto con él como con otros concursantes. Aún así Pablo, sin ser el concursante más dicharachero, ha conquistado a la audiencia por su naturalidad y que a veces en las redes se le crítica una supuesta falta de humildad cuando no puede evitar decir que se sabía las preguntas de su rival. En cambio, más allá de este polémico gesto, en todos los programas que acumula Pablo, jamás ha tenido ningún desencuentro con ningún oponente y todos, al abandonar el programa, le recuerdan con gran cariño y hasta agradecimiento, asegurando que la rivalidad se queda solo en el plató. De hecho muchas veces han reconocido que se ayudan entre ellos y se pasan datos o palabras cuando termina la competición.

¿Quién dice que no se le invitó? @pablodiazviolin está invitado siempre porque es nuestro amigo y uno más del grupo. — LuisDLama (@LuisDLama) June 19, 2021

Por ello, el propio Luis de Lama, el concursante que más tiempo ha estado junto a Pablo, más de 70 programas, y el más activo en redes sociales, no ha tardado en desmentir las especulaciones que lanzaban algunos espectadores. Luis niega que no se le hubiese invitado a Pablo y mucho menos que su ausencia se deba a motivos personales. Así, Luis echaba por tierra también la imagen excesivamente competitiva que Pablo a veces puede llegar a mostrar durante el concurso.

La amistad y los concursos parece que siempre van de la mano y es que los concursantes de varios formatos, teniendo como epicentro Saber y Ganar, llevan años haciendo planes culturales y conociéndose entre ellos forjando un grupo de intelectuales entre los ganadores de programas como Boom, Pasapalabra, Cifras y Letras o el ya mencionado Saber y Ganar.