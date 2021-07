¿Hay un programa de televisión sobre mujeres corriendo cuesta arriba? Sí, y ahora añadirán a hombres

El universo de los programas de televisión es insondable y si cree que lo más radical que ha visto ha sido la “slow television” con eternos viajes en barco a velocidad reducida o las salvajadas de “Jackass”, es que no conoce “Zenryokuzaka”, el formato que triunfa hace quince años en la japonesa TV Asahi, y que se ocupa de seguir a mujeres subiendo cuestas mientras corren y jadean. Pues sí, existe, y por primera vez en tres lustros va admitir a hombres.

“Zenryokuzaka”, que se traduce como “Colina a plena potencia”, se emite de lunes a jueves y sólo dura seis minutos, incluidos los créditos y los anuncios. El fenómeno fan se ha volcado en este formato en el que en cada episodio se le enseña a los espectadores una cuesta muy pronunciada que se ubica en la ciudad de Tokio y en ciudades a poca distancia. Las participantes son actrices, animadoras y personalidades de los medios de comunicación y su cometido es correr cuesta arriba siempre lo más deprisa que pueda. Y nada de ropa deportiva, si no que cada una corre a su manera y como mucho con algo de ropa cómoda.

No sólo es protagonista la corredora de ese día, si no que destaca la narración que de cada carrera hace la voz en off, Mitsuru Fukikoshi, que lanza la coletilla que da el pistoletazo de salida de cada concursante: “Esto también es una colina que te da ganas de subir corriendo”. Según Soranews24.com el atractivo del espacio radica en la belleza urbana de los escenarios y una gran parte de su público espera pocos minutos para ver “los segundos finales de cada episodio, cuando la cámara se detiene en primeros planos de la mujer, que acaba de llegar a la cima de la colina, jadeando y sudando después del esfuerzo”.

Cambios históricos

Independientemente de por qué ve la gente el espacio, es cierto que 15 años en antena son un seguro sobre el que apostar. Pero también hay mrgen para mejorar e innovar y así “Zenryokuzaka” ha anunciado que por primera vez en su historia y durante el verano se podrá ver a “hombres corriendo cuesta arriba, comenzando por el actor Ryosuke Miura , quizás mejor conocido por su papel de Ankh / Shingo Izumi en “Kamen Rider OOO” .

“Es un honor ser la primera persona elegida para esta nueva iniciativa”, dice Miura según Soranews24.com. “Hago ejercicio con regularidad, pero no suelo correr cuesta arriba como esta, así que me sentí genial. Estoy muy feliz de haber podido aparecer en Zenryokuzaka, que he estado viendo desde que era pequeño, y de estar acompañado por la narración de Fukikoshi-san “. A pesar de esta iniciativa, uno de los productores del programa dijo que mantendría a las mujeres como su foco principal, porque incluso la inclusión de este actor ha levantado comentarios sobre la idoneidad o no de cambiar el perfil del participante. Todo para seguir el éxito de este espacio que ya lleva 3.000 episodios y atrae diariamente a miles de japoneses al canal de youtube donde se emite.