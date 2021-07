La influencer cubana Dina Stars cuenta su detención en “Todo es mentira”

Internacional

Ha sido uno de los momentos televisivos de este verano. Durante la entrevista que la influencer Dina Stars estaba dando al programa de Telecinco “Todo es mentira”, y de repente tuvo que detener la transmisión porque escuchó que la policía estaba en la puerta de su casa. Volvió a hablar con el programa sólo para avisar de que tenía que acompañar a los agentes. Afortunadamente nunca se perdió el contacto con la youtuber y ya se encuentra de vuelta en su casa.

La youtuber cubana Dina Stars fue liberada después de haber sido detenida en Cuba cuando hablaba en directo y el miércoles ya pudo ella misma hablar de su detención: “Acabo de llegar a casa. Estoy bien. No me maltrataron y no me secuestraron. Me llevaron por promover las campañas de manifestación pero no me trataron mal”.

Este viernes el programa que ahora presenta Javier Ruiz, por la baja por positivo de coronavirus de Risto Mejide, ha vuelto a ponerse en contacto con la internauta para conocer cómo fue la detención y cuáles fueron las razones que llevaron a la policía a sospechar de ella. Según le ha contado a Ruiz en el programa fueron 24 horas de calabozo por un delito de “instigación a delinquir” ya que fue altavoz de las manifestaciones que están teniendo lugar en la isla.

Aunque Dina se defendió de las acusaciones diciendo que sus sugerencias es que la gente participara de forma “pacífica”, las autoridades “me dijeron que no me metiera en temas de política (...) Me estuvieron interrogando y me dijeron que estaba detenida por instigación a delinquir, por dar visibilidad a las manifestaciones”. Relató que pudo hablar con su madre, preocupada con la detención: “Cuando hablé con ella me mantuve más firme y fue más fácil sobrellevar lo que estaba pasando”.

Stars también informó de que su situación actual es de arresto domiciliario hasta que se decida si se la encausa o no y que tiene que tener mucho cuidado porque “no puedo hacer ningún acto delictivo, porque si lo hago me llevarán presa” y sus movimientos son muy limitados, teniendo que estar “todo el tiempo localizable” y desplazarse tan solo para “salir a buscar alimentos, medicinas, para trabajar o a ir al médico”.

Sobre el trato que recibió por los agentes, sí afirmó que en ningún momento la maltrataron y que “de hecho, creo que no sabían quién era yo”. Ruiz aprovechó su testimonio para preguntarle si la entrevista que estaban llevando a cabo era ilegal, pero Stars explicó que había preguntado si podía hacer esas intervenciones y le dijeron que no tendría ningún problema, “pero no puedo promocionar ni instigar a ninguna otra manifestación ni nada por el estilo”.

Miguel Lago, colaborador del programa le agradeció su valentía y reconoció lo intenso que fue ver en directo su detención: “Todos nos preguntaban qué pasaba. En mi casa, mi hija de trece años no entendía que a otra niña, que es como ella te veía, se la llevaran por estar contando lo que pasa”. Cuando Lago le ha agradecido lo que está haciendo por su pueblo, Dina Stars acabó llorando por la tensión acumulada.