La youtuber cubana Dina Stars, liberada: “Estoy bien, no me maltrataron”

La youtuber cubana Dina Stars ha sido liberada después de haber sido detenida en Cuba cuando hablaba en directo para una televisión española. Sus amigos habían mostrado su preocupación ante el temor de que la joven pudiera ser objeto de malos tratos tras no saber nada acerca de su paradero. Los temores, finalmente se disiparon este miércoles: “Acabo de llegar a casa. Estoy bien. No me maltrataron y no me secuestraron. Me llevaron por promover las campañas de manifestación pero no me trataron mal”.

Éstas fueron las primeras palabras de Dina Stars. La conocida influencer publicó un vídeo de su participación en una manifestación pacífica en La Habana y fue requerida por agentes de seguridad del Estado en su domicilio mientras realizaba una entrevista en directo para Cuatro. “La seguridad del Estado está ahí afuera”, dijo Stars a Marta Flinch, la presentadora del programa Todo es mentira. Stars tuvo que detener la conversación ante la insistencia de la policía. Una de sus compañeras usó el ordenador portátil para intentar grabar el encuentro entre la joven y la policía. “En vivo hago responsable al Gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar”, dijo antes de cortar la comunicación desde La Habana.

Los agentes la trasladaron primero a una céntrica comisaría de La Habana, explicó a Efe Edy Suárez, amigo de Dina y testigo visual de los hechos que han causado un fuerte impacto mediático, especialmente en España. Cuando su amigo Eddy Suárez y otros conocidos acudieron a la estación de policía, los agentes les dijeron que la influencer había sido llevada a otro centro de detención a varios kilómetros al este de La Habana.

Dina Fernández, de 25 años, se define como una “youtuber cubana y feminista”. Es un personaje popular en Cuba por su trabajo como actriz y por la difusión que tienen sus vídeos para las redes sociales. En Instagram tiene más de 64.000 seguidores. Dina se había mostrado dura contra el régimen cubano: “En Cuba la gente se está muriendo de hambre, se está muriendo por una enfermedad al no haber medicamentos o directamente los están matando en una manifestación”, dijo antes de ser arrestada. “Aquí no hay nada”, afirmó la “influencer”, quien había sido advertido en el pasado por las autoridades para que no hablara de temas políticos en sus vídeos. “¿Sabes quiénes tienen comida? Todos los dirigentes”. Este fue otro de los comentarios de Dina en el programa de televisión, que a buen seguro enojó a las autoridades del país.

El Gobierno cubano mantiene tres días después de las protestas masivas un fuerte despliegue policial en las calles de la isla, donde no se han producido nuevas manifestaciones verificables y la población busca a familiares detenidos mientras intenta burlar el apagón del internet móvil. Las cifras reales de detenidos siguen siendo este miércoles un misterio, ya que las autoridades aún no han ofrecido datos oficiales, mientras organizaciones internacionales, activistas y listados que circulan por las redes sociales los cifran por centenares.