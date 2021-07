¿Dónde se ha llevado la policía cubana a la youtuber Dina Stars?

¿Dónde está Dina Stars? Tras la conmoción general por la detención en directo de la youtuber cubana a manos de la policía del régimen mientras participaba en el programa de Telecinco “Todo es Mentira”, crece la preocupación por su paradero y por su estado de salud. Edy Suárez, amigo de Dina y testigo visual de los hechos que han causado un fuerte impacto mediático, dijo a Efe que los agentes la trasladaron primero a una céntrica comisaría de La Habana.

Cuando Suárez y otros amigos acudieron a la estación de policía, los agentes les dijeron que la influencer había sido llevada a otro centro de detención a varios kilómetros al este de La Habana. “No se sabe nada de ella. Estamos preocupados”, declaró a Efe su amigo, que espera “que el ejemplo de Dina sirva para que la gente se solidarice con otros jóvenes cubanos perdidos que fueron arrestados el domingo y no se sabe dónde están”.

Dina Fernández, de 25 años, se define como una “youtuber cubana y feminista”. Es un personaje popular en Cuba por su trabajo como actriz y por la difusión que tienen sus vídeos para las redes sociales. En Instagram tiene más de 64.000 seguidores. Dina se había mostrado dura contra el régimen cubano: “En Cuba la gente se está muriendo de hambre, se está muriendo por una enfermedad al no haber medicamentos o directamente los están matando en una manifestación”, dijo antes de ser arrestada. “Aquí no hay nada”, afirmó la “influencer”, quien había sido advertido en el pasado por las autoridades para que no hablara de temas políticos en sus vídeos. “¿Sabes quiénes tienen comida? Todos los dirigentes”. Este fue otro de los comentarios de Dina en el programa de televisión, que a buen seguro enojó a las autoridades del país.

Adriano López, amigo de la youtuber, ha dicho en ‘El programa del verano’ que lo último que supo de la joven “es que está bien, hizo una llamada a su madre para contarle que estaba bien”. Según el testimonio del amigo, Dina “no dio indicios de que le pasaba nada, que no la maltrataban ni nada, se mostraba tranquila”.

Dina fue arrestada por las fuerzas del Ministerio del Interior cubano, conocido por su acrónimo de MININT. “La Seguridad del Estado está ahí afuera, tengo que salir”, dijo Dina mirando hacia la cámara, antes de añadir: “Hago responsable al Gobierno de lo que me pueda pasar”.

Adriano también quiso remarcar que “todavía no se sabe el cargo específico por el que está detenida, pero al menos tenemos la certeza de que está detenida y eso es una alivio saberlo, porque la incertidumbre era inmensa”. “Nunca nos han dicho que cargo le va a caer encima, solo sabemos que ahora en Cuba pasan cosas atípicas todo el tiempo”. Al parecer, Dina y Adriano habían hablado unas horas de su detención: “Unas horas antes de que esto pasara hablamos de que esto iba a ocurrir, de que no le dejarían salir de la casa”.

“Están obligando a niños y a trabajadores a arremeter contra su pueblo, chantajeándoles con perder el trabajo o perder sus carreras”, había contado la joven en el programa ‘Todo es mentira’. Y añadió: “Yo ya no tengo miedo y estoy más que fuerte, solo quiero pedir a los que nos están viendo que esto no sea en vano, por favor, necesitamos ayuda. Aquí están matando a la gente, literalmente, a tiros. Ya no tienen piedad, no les importa nada.