El actor Carlos Iglesias vuelve de la muerte: “Estoy mayor, pero todavía no he fallecido, leches”

Internet ha estado siempre lleno de cadáveres, y no sólo de las desgraciadas muertes de los fallecidos por la pandemia y estrellas de la música, el cine y la televisión por causas naturales o enfermedades terminales, si no también porque rumorear con la vida y muerte de algunos famosos es casi un deporte en redes sociales como Twitter.

Eso es lo que le ha sucedido al actor Carlos Iglesias, muy conocido por los espectadores de cine y televisión por su participación en películas como “2 francos, 40 pesetas”, “El caballero Don Quijote” y en series como “Manolo y Benito” y sus apariciones en “Esta noche cruzamos el Missisipi”. El intérprete ha tenido que salir al paso cuando una web satírica ha querido matarle.

“Muere Carlos Iglesias, el popular Benito de “Manos a la Obra” titulaba la web “satírica “12 minutos” en sus noticias de última hora con una gran foto ilustrando la noticia. Para darle más empaque a la broma y redondear el engaño a los incautos informaba de que “ha fallecido a los 64 años en Madrid por causas naturales, ha informado hoy a Efe la Unión de Actores”. Incluso implica a su compañero de reparto en la serie de los chapuzas, que declaró que “el actor murió anoche en su casa, donde esta mañana uno de sus hijos encontró el cuerpo sin vida, “sentado en la butaca preferida de su casa”.

Ante la magnitud de la broma, el actor ha hecho un gran ejercicio de humor y se ha grabado en un vídeo en el que desmiente la supuesta noticia, por si acaso. “Hay un espabilado por ahí que va diciendo que acabo de fallecer”, explicaba Iglesias sin casi poder contener la risa. En su habitual tono de sorna remata: “Estoy mayor, pero todavía no he fallecido, leches. No me matéis antes de tiempo, joder”.