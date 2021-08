Carmen Farala: «En el colegio era el chico mariquita que imitaban»

Puede haber parecido fácil. Sin pasar ni una sola vez por la prueba de eliminación, Carmen Farala cumplía con su condición de favorita, llevándose la primera edición de «Drag Race España». Pero como ella misma reconoce, partía con menos posibilidades que el resto. «Mi personaje siempre ha resultado menos potente que los habituales, es un drag muy femenino, biológico y poco explosivo», lo contrario a lo que suele triunfar en este tipo de competiciones. Por ello, «siempre he sentido que he tenido que demostrar más solo por el hecho de apostar por la imagen de una mujer muy real, en lugar de tender a lo voluminoso y exagerado». Además, a pesar de no haber peligrado en ningún momento su permanencia en el concurso, Carmen desvela que «jamás me he sentido completamente segura o tranquila, de hecho, a todas las pruebas llevaba preparado un plan b por si algo fallaba».

Sobre la anatomía de Carmen destaca su cuerpo tonificado, que apuesta más por el músculo y las fibras que por las curvas y lo exuberante. «No me explico por qué los bíceps o los abdominales no suelen resultar tan atractivos en una mujer como en un hombre. Imagino que todavía lo asociamos a algo exclusivamente varonil».

Sentido del humor

Una de las pruebas en las que más ha destacado Carmen en la final ha sido el roast. Un duelo de humor y sátira en el que gana la aspirante que critique y despelleje a sus adversarias con mejor sentido del humor y gusto. Algo que vuelve a poner de manifiesto, las desigualdades que a veces se viven en el mundo de la comedia y que las mujeres denuncian por la falta de oportunidades. «Está claro que en la comedia hay algo por hacer. No es un problema de talento», desliza sobre la polémica que protagonizó el cómico Flo con unas controvertidas declaraciones.

Además de estar volcada en el espectáculo «El Hotel de las Reinas», a Carmen le encantaría poder acercarse a otros universos como Eurovisión. «Me fascina la idea de que se vaya a recuperar el festival de Benidorm, creo que las drag deberíamos aprovechar estas plataformas, tan impulsoras del colectivo LGTBI, para garantizar nuestra visibilidad. Precisamente en su última actuación en el programa, Carmen quiso hacer una referencia a Ruth Lorenzo cantando bajo la lluvia, como hizo ella años antes en el certamen internacional. La cantante también quiso hacerse eco del guiño de Carmen y la felicitó por redes sociales. Como reconoce, otra de sus grandes inspiraciones es Jennifer López.

Sin embargo, aunque pueda sorprender, RuPaul, la drag de mayor referencia a nivel mundial y creador de este formato, nunca ha sido un espejo para Carmen. «No la tengo en un altar. Aunque la gente no se lo crea, nunca había sido seguidora de este formato. De hecho, mis rivales me acusaban de no ser una fanática del programa, pero no ha sido un impedimento para ganar».

Sobre el mundo de la interpretación, Carmen también se ve margen de mejora y desea explorar nuevos registros. «No me importaría abandonar mi personaje de Carmen para adoptar otros nuevos, ya sean masculinos o femeninos». Así, no espera tener tiempo para seguir con su carrera en Youtube, una etapa a la que está muy agradecida.

La infancia

La sevillana, que acusa una notable ausencia de acento, recuerda un triste episodio de su adolescencia: «Imagino que inconscientemente lo habré perdido. Cuando estaba en el colegio era el chico mariquita y el resto de chicos me imitaban haciendo una voz cursi y seseando, la cual aborrecí».