La decisión final de Pedrerol sobre su posible dimisión en «El Chiringuito»

No era una noche cualquiera. Tras varias semanas de especulaciones, Josep Pedrerol iba a anunciar la decisión que había tomado acerca de su futuro profesional. Continuar al frente de El Chiringuito o poner punto final a su etapa en el programa. La disyuntiva puede pillar por sorpresa a más de uno, sin embargo fue el propio Pedrerol quien, meses atrás, aseguró que si Sergio Ramos y Leo Messi abandonaban sus clubes, él dimitiría.

Confiado por las escasas probabilidades de que esta carambola futbolística se produjera, el periodista catalán se lanzó a la piscina, quizá sin prever las consecuencias. Una vez se confirmó la marcha de ambos futbolistas al París Sant Germain, Josep Pedrerol se dio de bruces con el destino. ¿Debería dimitir? Para muchos la respuesta era clara: tenía que cumplir su palabra. Otros, en cambio, pensaban que el comunicador debía continuar al frente de un espacio capaz de revolucionar las redes cada noche.

Tras darle muchas vueltas, finalmente Josep Pedrerol anunció que desvelaría su decisión final en la madrugada del 19 al 20 de agosto. Dicho y hecho. “Han sido semanas complicadas. He pensado en cómo sería mi vida dejando El Chiringuito y Jugones, los dos. He hablado con mucha gente, y también con esta casa. Me preocupaba fallaros a vosotros, que sintierais que no cumplía con mi palabra”, aclaró Pedrerol.

“Me quedo”

En esta línea, el periodista confesó que durante estos días había aprendido “muchas cosas”, y habló sobre las muestras de cariño que ha recibido por parte de los seguidores del programa, con quienes se mostró agradecido: “Esos mensajes hacen que te des cuenta de que esto merece la pena”. Sin embargo, también aseguró haber recibido mensajes negativos.

“Muchos mensajes desde el odio, desde la rabia, desde el rincón. Aquellos que me quieren mal, deseando que me vaya”, comentó. Finalmente, y tras momentos de incertidumbre, Pedrerol despejó la incógnita sobre su futuro. “El apoyo que he recibido, el cariño, me ha hecho tomar la decisión. Aquellos que me tenéis mucha manía, también. Me quedo”, sentenció.