Bruno Patino: «El español será uno de los primeros idiomas en los que profundizará ARTE»

Año y medio después de ocupar la presidencia ya se están haciendo realidad algunas de las promesas de Bruno Pantino. El proceso de transformación del canal europeo gratuito ARTE ya es una realidad. Una estrategia que gira en torno a tres ejes.

–¿Qué balance hace de su año y medio como presidente del Canal ARTE?

–El balance proviene de dos cosas en realidad. El momento de la pandemia ha desarrollado para muchos otra relación con las pantallas conectadas. Y para nosotros, aunque no se pueda decir con ese optimismo, porque fue un periodo trágico para todos, pero digamos que durante este período trágico mucha gente ha descubierto el canal, la plataforma y se ha quedado. Para nosotros este año ha sido un año donde, por ejemplo, en Francia, los más jóvenes han desarrollado una relación con ARTE que no existía antes. La estrategia que he intentado desarrollar está basada en tres ejes: el primero es la dimensión editorial, en la cual nosotros seguimos siendo un canal cultural. Tener más variedad y la mejor accesibilidad para todos los públicos: tratar de hacer que la complejidad y la cultura sean accesible y con mucha diversidad. El segundo eje, es desde hace un par de meses ya no nos concebimos como una cadena de televisión, sino más bien como un label cultural audiovisual que desempeña un papel en tres propuestas editoriales: el canal de ideas, la plataforma y las cadenas sociales (youtube, Instagram, Tik Tok, Snapchat…). Los contenidos que proponemos son como tres círculos que no son exactamente los mismos, aunque tienen lugares de intersección. El tercer eje es el europeo, donde queremos desarrollar nuestra oferta en idiomas que no sean alemán y francés, que sean cuatro idiomas adicionales (español, polaco, inglés e italiano).

–La posibilidad de ese tercer eje camina hacia abrirse a nuevas audiencias europeas o potenciará esos nuevos cuatro idiomas?

–Me gustaría mucho tener los recursos financieros de las grandes plataformas sociales. Por supuesto, nos los tenemos. Entonces tenemos que hacer las cosas, digamos, de manera organizada. Lo que estamos tratando de concebir o de organizar con nuestros amigos alemanes, es hacer un idioma tras el otro. Hoy día tenemos una pequeña oferta en cuatro idiomas adicionales. Hay dos estrategias como usted dice: ¿Es posible pasar de cuatro a cinco, seis, siete, ocho idiomas, o más bien profundizar la oferta en esos cuatro idiomas? Vamos a seguir esa segunda vía. Vamos a tener que priorizar los idiomas en los cuales estamos presentes hoy en día. Y seguramente el idioma español estará entre los dos primeros idiomas en los que vamos a profundizar.

–¿Vamos a volver al consumo prepandémico?

–Creo que cada uno de los usuarios lo quiere todo, tener todas las posibilidades: queremos tener cadenas lineales porque nos gusta no tener que pasar tiempo para escoger algo que es muy poco conocido. Es muy agradable en un momento u otro, que alguien se haga cargo de todo. No tenemos que preguntarnos, ni cansarnos al tomar una decisión cuando este mundo nos pide tomar una decisión a cada momento. Pero también nos gusta poder escoger lo que queremos en un momento. Creo que no hay una contradicción en el hecho de decir que las cadenas lineales van a seguir atrayendo a personas y también las plataformas. Ahora bien, detrás de su pregunta, creo que hay otra pregunta: ¿hay un solo modelo de cadena lineal? y ¿hay un solo modelo de plataforma? Pienso que no. Por el momento hay un modelo único de plataformas, que se dirige a todos los países del mundo, a todas las edades, todo el tipo de persona y con todo tipo de programas. Para eso se necesitan 12.000 millones de dólares al año o 20.000 millones para tejer una plataforma que se dirija a todos, en cualquier momento y con todo tipo de programas. Es el hipermercado de los contenidos audiovisuales. Nuestra apuesta es pensar que no hay un modelo único de plataforma para los años que vienen. Habrá plataformas mundiales o de potencia, y luego plataformas de afinidad. En ese segundo caso, la excelencia no está en la cantidad de programas. En ARTE no queremos su atención en todo momento, solo cuando usted quiera conciertos o películas de calidad.