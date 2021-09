El misterio que desvela Google Earth: un SOS en un desierto remoto de Jordania

Está claro que las nuevas tecnologías nos tienen cada vez más “fichados” y controlados, pero también de vez en cuando nos sorprenden. Es el caso de la imagen que un youtuber ha compartido llena de misterio. En la imagen, que corresponde a Google Earth, se ve una señal de socorro y pertenece a un desierto remoto, según informa Telecinco.

En el enorme letrero, de unos 45 metros de ancho, se lee “SOS STRANDED” y es visible desde las alturas.

La remota localización se sitúa en el sur de Jordania, al norte de Arabia Saudí, este de Egipto y sur de Israel. “La configuración de las letras solo se puede ver desde el cielo - por un avión, un satélite o despejado desde el espacio - y nuevamente, quien hizo esto, usó alfabetos ingleses allá en el sur de Jordania”, explica el youtuber.

Ocho metros de alto

Según sus cálculos, la letra S mide 8 metros de alto y la configuración SOS mide poco más de 15 metros de largo. “Creo que esto se remonta, al menos las imágenes que pude encontrar, a 2019”, continúa. “Si bajamos un poco más, podemos ver dos letras más que parecen deletrear ‘NO’. Puedes ver pistas en esta ubicación, pero no sé cómo identificar estas pistas”, añade.

El comentario del youtuber no ha tardado en levantar el interés de otros muchos usuarios, “El SOS es realmente molesto. Me da curiosidad saber si podrían ser soldados estadounidenses que quedaron atrás en ese entonces o de un incidente militar, etc.”, escribió un usuario.