¿Qué esconde el imposible final de «La Casa de Papel»?

El éxito mundial español de «La Casa de Papel» no dudó en dejarnos con el corazón a punto de salirse por la boca para cerrar a cal y canto la cuarta temporada y que pasaran los meses y llegara justo este próximo viernes 3 de septiembre el estreno de la quinta. La del cierre. La del final. El día y la hora de despejar todas las incógnitas que tienen abiertas los personajes de esa «Casa de Papel», que un día entraron en nuestras vidas, primero en Antena 3, y dieron el salto mundial a través de Netflix para colarse en los corazones y remover la conciencia de los buenos y los malos. ¿Quién es quién? Con la frase «jaque mate hijo de puta» la inspectora Alicia Sierra, o la magnífica Nawja Nimri, apunta a El Profesor que ha sido pillado y parece que se destruye así cualquier posibilidad de que La Banda salga con éxito del Banco de España.

100 horas encerrados

Lo cierto es que lleva más de 100 horas encerrada, han conseguido un golpe maestro que es rescatar a Lisboa, pero viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos. La muerte de Nairobi (Alba Flores) no caerá en el olvido. Tampoco las traiciones. La cabeza pensante, El Profesor (Álvaro Morte) es capturado por Sierra y por primera vez en la historia no tiene plan para escapar. Cuando parece que nada puede ir peor, nada como asomarse un poco al exterior y ver cómo el mayor atraco de la historia se convierte en una guerra con la intervención del ejército. Se atisba un final amargo, pero antes de lo que la cabeza del espectador prevé, Álex Pina, el creador de la serie, ya tiene preparados giros inesperados que van a cambiar todo. No hay respiro. «La Casa de Papel» sigue siendo una convulsión constante que deja sin aliento y constancia de que el corazón bombea, puede que en ocasiones más de la cuenta.

La Casa de Papel, quinta temporada, Nawja Nimri y Álvaro Morte

«Cuando empezamos a escribir la Parte 5 en plena pandemia sentimos que debíamos cambiar lo que se esperaba de una temporada de diez capítulos y buscamos por todos los medios generar una sensación de final de temporada o final de serie en ese primer volumen. Decidimos trabajar en un género bélico extremo y colocar a La Banda contra las cuerdas. En el volumen 2 nos centramos más en la emocionalidad de los personajes, es un viaje por su mapa sentimental que nos conecta directamente con la despedida», dice Pina.

Estreno de la primera parte

El viernes se estrenan los primeros cinco capítulos de esta quinta temporada y habrá que esperar al 3 diciembre para que aterricen en la plataforma los otros cinco. Así es la vida. Lo que sí podemos adelantar es que no dejará indiferente esta primera entrega desde el mismo momento que se apriete el play. «Creo que los fans se van a quedar muy satisfechos con el cierre de la serie», aventura Enrique Arce, o lo que es lo mismo el inigualable Arturito en la ficción.

Hovic Keuchkerian, más conocido como Bogotá, apunta al trabajo en equipo de este largo camino: «han trabajado como animales para hacer este cierre, todos los departamentos, han currado mucho y muy bien». «Al covid al final nos acostumbramos, al tema de mascarillas, PCR, nos habituamos a la situación, pero el reto era que la quinta temporada estuviera por encima de la tercera y de la cuarta», relata.

La serie más atípica

«Pina y su equipo trabaja de una manera muy peculiar y es muy caótico. Cuando cogí el primer guion me pareció una locura. Es imposible de leer por la cantidad de acción que hay. Al final decidí sacar mis escenas del guion, porque si no me era imposible saber por dónde andaba. Es la serie más especial y atípica en la manera de trabajar de todas las que he estado, pero está claro que les funciona», admite Hovic.

En el caso de Helsinki (Darco Peric) tuvo que superar una rotura de pierna en mitad de los tiempos de rodaje, «por suerte no fue grabando, un especialista se rompió un tobillo, pero es raro que a nadie le haya pasado nada más grave, porque hemos vivido de todo en el rodaje, ¿cuándo ha nevado tanto en Madrid? No nos paramos por covid, pero sí por nieve. Un fan me dijo que ya no ve los capítulos hasta el final, porque le dejaba con mucha ansiedad, sino que veía capítulo y medio para no dejarlo tan arriba de emociones», recuerda el actor.

Eso es «La casa de papel». Quinta temporada, en dos partes, y despedida. Mucha tela que cortar todavía. La cuenta atrás ya ha comenzado.