Wyoming: «Tenía pensado jubilarme, pero la pandemia cambió las cosas»

El Gran Wyoming ha estrenado nueva temporada de El Intermedio, un momento que Cristina Pardo aprovechó en Más Vale Tarde para preguntarle por un rumor que corre cada inicio de temporada: “Quiero saber la verdad, ¿has tenido intención de jubilarte en algún momento o es una estrategia para que te suban el sueldo?”.

“Las dos cosas”, afirma el presentador, que destaca que “esto de la pandemia te cambia un poco las cosas”: “Sí que tenía pensado en dedicarme a una mejor vida”. “¿Mejor que ahora?, si no trabajas nada, Wyoming”, bromea Cristina Pardo. Puedes ver el divertido momento y la reflexión completa de Wyoming sobre su jubilación en el vídeo que acompaña a estas líneas.

La tajante respuesta de Wyoming sobre el rey Juan Carlos

El Gran Wyoming charla a través de una videollamada con Iñaki López y Cristina Pardo sobre los temas más destacados de la actualidad. Por ejemplo, ¿cree el presentador que el rey emérito regresará a España? “No tengo mucha confianza, porque el negocio no es tan boyante, no tiene tanta proyección en lo profesional”, afirma Wyoming.

“La verdad que mucha fe no tengo”, insiste el presentador, que destaca que “la Constitución es un libro de ficción”: “Pone que todos somos iguales ante la ley y esto es una demostración de que la ley no es igual para todos”. Es más, Wyoming afirma que no solo ocurre con el caso del rey Juan Carlos: “Yo me paso el día contando cosas de gente cuyas fechorías son archivadas”.

El Intermedio

El Gran Wyoming se desplaza hasta el pico de la mesa de El Intermedio para analizar la última agresión homófoba en España: “Amigos, que este ataque tan atroz puede producirse a plena luz del día, en uno de los barrios más concurridos de Madrid y en grupo nos horroriza”. Y es que el presentador no solo lamenta la brutalidad de los hechos sino también “la sensación de impunidad con la que parecen actuar los agresores”.

“Muchos se preguntan, ¿es casualidad que el auge de la extrema derecha haya coincidido con un aumento de las agresiones homófobas?”, reflexiona Wyoming, que afirma que “cuando determinados mensajes de odio se instalan en el discurso público puede haber consecuencias”. Por eso, el presentador recuerda cómo la extrema derecha está normalizando propuestas como eliminar las leyes LGTBI, instaurar un pin parental para que los niños no sean educados en la libertad sexual o cargan contra un “lobby gay que quiere imponer su ideología y acabar con nuestro orden sexual”. Puedes ver la reflexión completa de Wyoming en el vídeo principal de esta noticia.

Wyoming responde a Vox

Sandra Sabatés y El Gran Wyoming repasaron en el plató de El Intermedio una de las noticas que más ha conmocionado a España en las últimas horas: la brutal agresión homófoba sufrida por un joven de 20 años en pleno centro de Madrid. Ocho encapuchados atacaron a la víctima en Malasaña encerrándola en el portal de su casa, donde le produjeron heridas de arma blanca al grito de ‘maricón’, una palabra que luego le marcaron en el glúteo con el mismo cúter.

En el plano político, la mayoría de las formaciones han condenado los hechos. Vox también la ha condenado, pero con matices. Javier Ortega Smith se ha limitado a condenar toda violencia, pero, al mismo tiempo, ha señalado a los inmigrantes. “Vaya tela”, afirma Wyoming, que ironiza tras escuchar a Vox: “La violencia está mal pero los inmigrantes peor”. Puedes ver la dura reflexión de Wyoming al completo sobre las agresiones homófobas y a las palabras de Vox en el vídeo principal de esta noticia.