Así serían «Los Simpson» en la vida real

Gracias al artista turco Hossein Diba ya podemos ver cómo serían Los Simpson en la vida real. El artista, que texturiza y sombrea personajes para videojuegos y películas, ha realizado una recreación en 3D de los principales personajes de la mítica serie. Así, Homer, Bart, Marge, Lista, el señor Burns e incluso Moe cobran vida.

“El nivel de detalle de Homer es increíble. Tiene la barriga, la barba de tres días y hasta los ojos como platos”, afirmaba Dani Mateo hace unos días en «Zapaeando». «¡Qué maravilla! Me flipa», añadía Quique Peinado, que confiesa que para él Bart es el personaje «menos gracioso» de la serie. No obstante, y pese al laborioso trabajo, Dani afirma que prefiere a los dibujos animados.

Hoy todavía sigue dando la vuelta al mundo la creación de este artista, y es que esta mítica serie ha marcado a toda un generación a novel global. Todos alguna vez hemos identificado a personas de nuestro entorno con algún comportamiento de los integrantes de la popular familia amarilla, pero Hossein Diba ha ido un paso más allá que jamás había sido explorado. Aunque el resultado no sea estéticamente del todo agradable, a nadie deja indiferente su obra. Los ojos saltones son uno de los rasgos comunes de estos personajes además del gran tamaño de sus bocas. Sin embargo, es inevitable que sin su particular dosis de color amarillo pierden su personalidad.

Estos retratos transmiten una sensación extraña, entre lo inerte y lo inanimado, como seres humanos pero carentes de vida, como pertenecientes a un limbo, ya que no cuentan con una gran expresividad y sus sonrisas no llegan a ser naturales. Sin duda habrá a quienes esta recreación les decepcionará respecto a su imaginario original y a quien les haya conquistado la obra tan original de este artista.