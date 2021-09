Lydia Lozano y el posible embarazo de Patricia Conde protagonizan la vuelta de «Nadie al volante»

Patricia Conde vuelve a liderar el equipo de ‘Alto voltaje’, el programa ficticio que dirige y presenta, y que desgrana con espíritu cómico todo lo que ocurre en Movistar+. En este regreso, la redacción formada por Mireia Portas, Rebeca Plaza, Esteban Navarro e Ismael Fritschi, se encontrarán con una noticia que podría cambiar el curso del programa. Por eso, Lydia Lozano dejará por unas horas el plató de ‘Sálvame’ e intentará conseguir todas las pruebas que confirmen la información que maneja: ¿Está Patricia Conde embarazada? ‘Nadie al volante’ es una ácida parodia del mundo de la televisión que mezcla sitcom y zapping, recreando los entresijos de la tele y lo que sucede en la redacción del programa antes de llegar a plató.

Para desgranar todo lo que se ve (y no se ve) en Movistar+, las nuevas entregas contarán con varias secciones: Especialistas secundarios, que con su particular punto de vista y sus doblajes nos ofrecerán otra forma divertida de ver las escenas de las series, los programas y los personajes más queridos de la plataforma; #0 Noticias, el único informativo de Movistar+ en el que la credibilidad brillará por su ausencia; Interferencias, donde se mezclan personajes e imágenes y Gag Check, una sección en la que las anécdotas de los cómicos pasarán una verificación para saber si son ciertas o no.

Además, invitados del mundo de la comunicación, el cine o la música, volverán a ‘Nadie al volante’ para divertirse y pasar un buen rato en esta alocada redacción.En este programa, Patricia Conde da rienda suelta a su faceta de actriz de comedia bajo la dirección de uno de los creadores y directores con mayor trayectoria en el mundo del humor, Ángel Cotobal. La segunda temporada de ‘Nadie al volante’ se estrena el lunes 13 de septiembre a las 22:00h en #0 de Movistar+ (dial 7). También disponible bajo demanda.