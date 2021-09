José Yélamo: «Las críticas forman parte de la profesión»

José Yélamo aterriza hoy en “laSexta noche”. Es un hombre de la casa y como él dice tiene “ADN de laSexta”. Después de casi una década como reportero se mete de lleno en el prime time de la cadena.

-¿Da vértigo la cuenta atrás?

-Da vértigo, pero sobre todo impaciencia, porque ese embarazo que me anunciaron en el mes de junio y que no llega a parirse hasta hoy 11 de septiembre, como todo embarazo se me está haciendo eterno. Tengo ganas de arrancar la moto y empezar a funcionar.

-¿Qué es lo que más le impone?

-El cambio de franja, voy a pasar de hacer un programa de tarde, como he hecho toda mi trayectoria en laSexta, a meterme en la casa de la gente en prime time. Hasta ahora he estado acompañando de fondo a la gente cuando volvía del trabajo, cuando estaba dando de cenar a sus hijos o poniendo una lavadora y pasamos a centrar su atención cuando ya ha pasado todo su día de relax de sábado y se sienta en el sofá solo para ver la televisión. Ese cambio de concepto es lo que más me impresiona y también me atrae.

-Es un gran reto...

-Sí, es un reto potente y soñado para alguien de mi perfil que no dejo de ser un canterano de laSexta. Llevo una década en la cadena, entré por la puerta de atrás haciendo el informativo de fin de semana y he currado haciendo coberturas de todo tipo, en la calle, guardias... Fui creciendo poco a poco hasta conseguir algo que no podía ni soñar. No es la culminación, que eso sería hacerlo bien, sino la recompensa.

-¿Asustan las críticas?

-No dan miedo porque van ligadas a la profesión que tenemos. Estamos mu expuestos y hagas lo que hagas te van a atizar. Nunca puedes contentar a todo el mundo. Mentiría si dijera que no me afectan las críticas, no sería humano, pero voy a intentar tener en consideración las de la gente que me sirve como referente y aprecio. Si me hablas de Twitter permaneceré con el paraguas abierto para que los ataques y los insultos, que sufren todos los compañeros, hagan el menor daño posible.

-Está duro Twitter...

-Duro es descargar camiones en Mercamadrid o sembrar patatas en Albacete y no tiene reconocimiento público. Soy un privilegiado y lo veo como parte del trabajo que he elegido y me gusta.

-¿Vamos a encontrarnos con una versión continuista o novedosa de “laSexta noche”?

-Pues ambas. Se va a reconocer el formato que lleva nueve años, con actualidad y análisis y va a haber un presentador nuevo que va a descolocar a la gente y espero que se acostumbren pronto.

-¿Cuál es su mayor desafío?

-He estado mucho tiempo aprendiendo de buenos profesionales como Hilario Pino y Mamen Mendizábal, pero ahora voy a ser el eje del programa sobre el que giran muchas horas de directo y con mucha variedad de registros que no he experimentado a la vez en un mismo programa. Hay que ser rápido, divertido, ágil, riguroso...

-¿Son diferentes los nervios antes de un programa así?

-Sí. Lo bueno de hacer un programa diario es que nace y muere todos los días y ese mal sabor de boca que se te ha podido quedar cuando algo sale mal te lo puedes quitar al día siguiente. Aquí es distinto, pero ilusionante. Deseando escuchar el 30, 20, 10 y que me digan “hablando”.