El enfado de Almodóvar por las palabras de Victoria Abril en “MasterChef Celebrity”

No hay nada peor en “MasterChef Celebrity” que abrir un melón como Victoria Abril, pero era inevitable, incluso desde el primer programa, que alguien metiera el dedo en alguna llaga de la veterana actriz. Fue Miki Nadal el que metió en el saco a Abril y Verónica Forqué por su participación en “Kika”, película de 1993 dirigida por Pedro Almodóvar en la que coincidieron ambas intérpretes. Pero la opinión de la protagonista de la cinta quiso soltar su opinión sobre el director manchego.

Victoria Abril y Verónica Forqué comenzaron aclarando que casi no coincidieron en el set, pero Micky Nadal quiso saber más y demostró que el director era de sus favoritos. En ese momento Victoria Abril no pudo si no afear que a pesar de haber colaborado activamente hasta 1993 con él (”La ley del deseo” (1987), “¡Átame!” (1989), “Tacones lejanos” (1991) y “Kika” (1993), hace casi 30 años que no cuenta con ella. Según Victoria Abril, sería la edad una cuestión fundamental para no recibir la llamada del manchego.

“A todos los directores les gustan las mujeres a una edad. A él le gustan a los 30, y a la que cumples 40 se acabó”, aseguró a Nadal durante la prueba de exteriores. “Qué pena que no me quiera ver ni en pintura”, dijo Abril para terminar. Según “Informalia” una fuente cercana a Pedro Almodóvar asegura que el director está “muy cabreado” con estas declaraciones justo cuando acaba de recibir la dedicatoria de Penélope Cruz por la Copa Volpi y recibir la nominación para los Oscar.

Según el portal, Almodóvar no llega a entender ese ataque y que haya esperado todos estos años para soltar estos reproches. “Que cuente también por qué dejó de contar con ella. No es una cuestión de edad, como dijo Victoria en el programa”.