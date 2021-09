La Voz arranca con una sorpresa relacionada con Ana Obregón

La tercera edición de ‘La Voz’ en Antena 3 ha comenzado por todo lo alto y ha dejado grandes momentos que ya formarán parte de la historia del estreno del programa. Alejandro Sanz, Malú, Pablo Alborán y Luis Fonsi han sumado a los primeros talents de sus equipos y también han hecho uso de los primero bloqueos de la edición. Los cuatro coaches inauguraron de forma muy especial la edición con una actuación en la que cada uno de ellos homenajeaba a su compañero.

Pablo Alborán se ha sentado por primera vez en uno de los sillones de coachy lo ha hecho mejor que nunca. El artista malagueño se llevó a los dos primeros talents de la noche: Toyemi, una joven de 20 años de origen nigeriano pero que vive en Cádiz. Con su desparpajo y alegría logró sorprender a todos con su impresionante voz controlando tonos graves como agudos. La talent cantó ‘How do you sleep’ de Sam Smith y se unió al ‘Equipo Alborán’ tras su actuación.

La sorpresa de la noche

El estreno de la tercera edición de La voz arrancó con una noche llena de talento y sorpresas, entre ellas, la actuación de Álex García-Obregón, sobrino de la actriz Ana Obregón, y su interpretación de Wicked game de Chris Isaac. El joven aseguraba que no quiere ser conocido por su apellido sino por su música pero no logró pasar a la siguiente fase del concurso musical.

El segundo, Javier Naranjo, un talent que llegaba muy preparado al programa tras haber sido finalista en ‘La Voz Kids’ en el equipo de Melendi, sorprendía con sus 18 años realizando un bonito homenaje a Pablo Alborán con su tema ‘Desencuentro’. Su interpretación le dio el pleno de los cuatro coaches pero Javier lo tuvo claro: sumarse al equipo de Pablo Alborán.

Además, juntos formaron el primer dúo de la noche cantando juntos encima del escenario el tema ‘Desencuentro’ y realizando su versión más emotiva hasta la fecha:

La primera talent en sumarse al equipo de Alejandro Sanz fue Karina Pasian. Una talent de origen neoyorquino que vive en Barcelona y además, forma parte del grupo de coristas del propio Alejandro Sanz. El coach no tenía ni idea de que se presentaba a ‘La Voz’ pero en cuánto la escuchó, no dudó en girar su sillón. La talent lograba el pleno de los coaches al interpretar de forma impoluta el tema ‘Imagine’ de Ariana Grande.

El siguiente fue Ezequiel Montoya, un talent sevillano de 23 años con un destacable arte sobre el escenario. El talent lograba otro de los plenos de la noche con su versión de ‘Te conozco bien’ de Marc Anthony pero, a pesar de proclamarse fan absoluto de Alejandro Sanz, decidió sumarse al equipo de Malú: “Me he criado con la música de Paco”, sentenciaba Ezequiel antes de elegir a la coach de ‘La Voz’.

Inés Moraleda sorprendía en ‘La Voz’ al contarnos su historia: la talent barcelonesa de 48 años fue la persona que dobló los diálogos y canciones de Bella en la película ‘La Bella y la Bestia’. Tras traer el lírico al programa con el tema ‘Con te partirò’ de Andrea Bocelli, se ganaba su sitio dentro del equipo de Alejandro Sanz.

Ainhoa de Asís inauguraba el equipo de Luis Fonsi. La joven talent gaditana de 26 años cautivaba al coach puertorriqueño tras interpretar una dulce versión del tema ‘When I was your man’ de Bruno Mars.

El paso de Carlos Galí por las Audiciones a ciegas propiciaba el primer bloqueo de la edición. Luis Fonsi bloqueaba a Pablo Alborán y mientras tanto, Malú y Alejandro Sanz también se giraban para obtener la voz del talent. Tras una intensa lucha de coaches, Carlos Galí se ha sumaba al ‘Equipo Sanz’. El talent barcelonés de 21 años cautivaba con una versión única del tema ‘Guantanamera’ de Guitarricadelafuente.

Carmen Lillo pasó por el escenario de ‘la Voz’ de forma brillante realizando una versión propia y muy especial del tema ‘Don’t start now’ de Dua Lipa. La dulce voz de la talent madrileña de 21 años cauba el segundo de los bloqueos de la noche. Malú gastaba su primer bloqueo contra Pablo Alborán y, a pesar de que Luis Fonsi y Alejandro Sanz también se girasen, lograba llevarse a la talent a su equipo.

Pablo Alborán sumaba a su tercer talent de la noche tras escuchar la interpretación de Matías Albertengo cantando ‘Too much love will kill you’ de Queen. El coach malagueño se alegraba mucho de la incorporación a su ‘team’ del talent de origen argentino.

La última talent en pisar el escenario en el estreno de ‘La Voz’ ha sido Greta Borszewski, una talent de 25 años que ha destacado por su inmensa originalidad cantando el tema tema ‘Dance monkey’ de Tones and I utilizando su guitarra, un ‘loop station’ y un ‘shaker’. ¡Increíble! Luis Fonsi ha sido el coach que ha sumado a Greta a su ‘team’.

Cuatro talents no lograron entrar en ningún equipo en esta primera gala de Audiciones a ciegas: Marta Macías se fue muy contenta tras vivir un momento único a la hora de darle la noticia de que estaría en el programa: ¡tuvo una sorpresa en ‘El Hormiguero 3.0’! Tyler Middlemiss revolucionó el plató con una estupenda actuación versionando el tema ‘You know I’m no good’ de Amy Winehouse pero no logró que ningún coach girase su sillón. Nora Norman tampoco lograba un puesto en un equipo de ‘La Voz’ a pesar de una original propuesta cantando ‘Can’t take my eyes off you’ de Gloria Gaynor.