La revelación que le hace Arkano a Navarrete sobre su sexualidad en Masterchef

“Pero, entonces, en el Tinder ¿tienes puesto sólo chicas?” Directa y contundente. Así fue la pregunta de Edu Navarrete a Arkano mientras la mitad de sus compañeros hacían la compra en el supermercado. Ambos aspirantes han mostrado mucha complicidad en los dos primeros programas e incluso el diseñador confesó que comparten camerino.

Arkano no se escondió y le preguntó a su amigo: “¿Qué quieres saber tú?”. Edu insistió y le dijo: “Te he visto con la bandera y he pensado que podías ser gay-friendly o bisexual”. En este punto, llegó la confesión del rapero: “Sí, pero en Tinder tengo puesto sólo chicas. A pesar de eso, he hecho de todo. Estoy abierto a todo”. La reacción de Edu no pudo ser más espontánea y divertida: “Hemos cantado línea, señores”.

En la búsqueda de pareja

En tan sólo dos programas, ya hemos sido testigos de cómo Carmina Barrios se ha convertido en La Celestina de Arkano. Pero no sólo la actriz, Pepe Rodríguez también colabora en esa tarea. Por el momento, ya tenemos una pedida de mano. En el primer capítulo del ‘XTRA de MasterChef Celebrity’, el rapero, con Carmina de testigo, hincó rodilla para pedirle matrimonio a RoEnLaRed.

Y es que es imposible no caer rendida a los encantos de Arkano después de una pedida de mano con rap incluido: “Realmente esto lo estamos grabando para Internet / Tú te llamas Ro, pero yo he caído en tu red / Es para mis amigas, es para mis amigos Oye Ro, ¿quieres casarte conmigo?”

Pero la cosa no se quedó ahí. En el segundo episodio del XTRA, la youtuber recibió un precioso regalo de Arkano: un colgante con la A, su inicial. Sorprendida pero agradecida con el obsequio, la presentadora ya está pensando en unos versos para devolverle el regalo en forma de rap.

Sin duda el amor está muy presente en MasterChef Celebrity 6. En este segundo programa también fuimos testigos de la divertida anécdota que confesó Verónica Forqué sobre su primer beso: “Fue con un italiano y no me gustó nada”. Es imposible no ser fan absoluto de Vero.