Verónica Forqué, la agria concursante de Masterchef: de su polémica hija a su patrimonio inmobiliario murciano

No hay un solo programa que no la líe. La actriz Verónica Forqué es capaz de sacar de quicio a todos los participantes en Masterchef Celebrity, aunque también alguna sonrisa por sus ocurrencias.

Con una de las carreras más destacadas en el cine español, la actriz ha sabido invertir acertadamente sus ingresos. Así, la actriz posee cuatro propiedades en Cartagena, Murcia, dos pisos que adquirió en noviembre de 2019 y dos aparcamientos que compró en noviembre de 2020.

GRAF3548. VITORIA, 03/09/2021.- La actriz Verónica Forqué posa durante la presentación de la nueva temporada de Master Chef en el FesTVal de Vitoria. EFE/ David Aguilar FOTO: David Aguilar EFE

Los dos pisos, de 91 metros cuadrados cada uno, están en primera linea de playa, con acceso directo, con jardines y piscinas comunitarias.

En 1992, fundó la sociedad homónima Verónica Forqué S.L., dedicada a las artes escénicas y dos años después, una sociedad dedicada a la producción de cine y artes visuales, Bombón Helado S. L., sin ninguna actividad registrado en los últims años en ninguna de ellas. Tiene un activo de 175.000 euros y un capital social de 3.000.

El cine la convirtió en un icono en los años 80 y 90, trabajando a la orden de los mejores directores patrios desde Pedro Almodóvar a Fernando Colomo.

La actriz Verónica Forqué. FOTO: Jero Morales EFE

Casda con Manuel Iborra, se separaron tras tres décadas de matrimonio. “Nos separamos porque era incapaz de vivir una realidad que no era verdad. Es horrible darte cuenta de que no sientes nada por tu pareja, con la que has estado 34 años. Pero he salido muy fortalecida”, afirmaba en una entrevista para el “Diario de Navarra”.

Meses después de su separación surió un nuevo revés personal con el fallecimiento de su hermano Álvaro, lo que le volvió a sumir en una gran depresión.

Sus múltiples viajes a la India la ayudaron a gestionar su felicidad y también el apoyo de su hija, María, la única que tuvo con Iborra. Una joven e irreverente artista joven artista que se dio a conocer en 2012 tras protagonizar un polémico anuncio de Loewe. Ha hecho sus pinitos como actriz, a las órdenes de su padre, con la película “The Leftlovers”, y ahora vive centrada en su faceta de artista sin límites. Ella misma se considera una exploradora de la mujer y se define en cinco palabras: “Meditación, sexo, música, conexión y Dios”.