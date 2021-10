Victoria Abril, compleja concursante de ‘MasterChef’: de su negacionismo a sus inversiones en Francia

Gente

'MasterChef'

Victoria Abril fue uno de los fichajes más polémicos de esta 6ª edición de ‘MasterChef Celebrity’, y lo cierto es que su participación en el reality culinario no está siendo un camino de rosas. Después de sus polémicas declaraciones negacionistas sobre el Covid y las vacunas durante la rueda de prensa de los Premios Feroz, el pasado mes de febrero, la actriz se encuentra en el punto de mira y cada movimiento suyo en el programa es mirado con lupa.

La última polémica protagonizada entre fogones tiene que ver con Pedro Almodóvar, de quien se atrevió a sincerarse la actriz que aseguró que “a todos los directores les gustan las mujeres a una edad. A él le gustan a los 30, y a la que cumples 40 se acabó”, aseguró. “Qué pena que no me quiera ver ni en pintura”, decía Abril lamentándose de que hace casi 30 años que no cuenta con ella para una película. Unas palabras que sentaron mal al director manchego y que desmintió a través de su círculo más cercano.

Pero más allá de polémicas, la actriz reconoció hace un mes que su experiencia, que estamos disfrutando actualmente, en el programa le hizo recuperar su salud mental: “He salido de la depresión a la que estaba profundamente agarrada desde hacía año y pico. Para mí esto ha sido lo más importante”.

Su vida en Francia

Victoria Mérida Rojas debutó en el cine con un pequeño papel en “Robin y Marian” y pronto consiguió hacerse un hueco en la pequeña y gran pantalla, convirtiéndose en una de las mejores actrices españolas. Y aunque es la segunda española que más nominaciones a los premios Goya acumula, desde 1982 vive en París, la ciudad en la que disfruta del anonimato y prestigio que posee; pero añora a España, quien asegura que se ha “olvidado” de ella.

Se buscó la vida cantando y en Francia lanzó dos discos de bossa nova y canción francesa aflamencada con los que dio 500 conciertos. Un faceta que no terminó de cuajar, pero con la que sí sigue triunfando es la de actriz provocadora en las alfombras rojas, y es que a Victoria le encanta no dejar indiferente a nadie con sus estilismos.