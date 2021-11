«Vida perfecta»: La serie que planta cara a Mr. Wonderful

Daba más que para una sola temporada. Por si fuera poco, todo ha cambiado desde que se estrenara en 2019. Más de dos años después la segunda entrega de «Vida perfecta», sin profundizar en las consecuencias de la pandemia, sigue riéndose de la vida y parodiando las expectativas. Esta serie sigue apostando por la diversidad de personajes, de todas las orientaciones sexuales, edades y también de diversidad funcional.

«Siempre he vivido muy cercana a la discapacidad, desde que tenía uso de razón. Me he documentado en mi propia vida, pero para la primera temporada visité centros especializados y hablé con trabajadores sociales. Para esta temporada también quisimos conocer a padres y madres con discapacidad», cuenta su directora y protagonista Leticia Dolera. El premiado con el Goya Enric Auquer interpreta al personaje con discapacidad Gari. «Estoy seguro de que perfectamente mi personaje lo podría interpretar alguien con diversidad funcional y seguramente explicaría mejor su realidad», reconoce Enric mientras es interrumpido por Manuel Burque. «En realidad sí hubo un casting para personas con discapacidad, pero era demasiado claro que el personaje de Gari parecía hecho para Enric. Fue algo visceral, a primera vista». Pero Enric va más allá y afirma que «a día de hoy seguramente habría rechazado el personaje para que lo pudiese interpretar alguien con discapacidad, cuyas posibilidades como actor son más limitadas. Pero en ese momento estaba preocupado por no perder oportunidades y lanzar mi carrera como actor. Estoy muy agradecido».

Y es que esta serie tiene la huella y firma propia de Leticia, pero eso no impide que el resto del reparto pueda aportar sus propias iniciativas. Así lo atestigua Font García, quien asegura que «Leticia muchas veces nos daba la libertad de hacerlo como lo haríamos nosotros mismos». El actor es contundente sobre la teoría de que las mujeres escriben mejores personajes masculinos que los hombres: «Creo que quien escribe bien escribe bien, independientemente del género». Sin embargo, Manuel Burque, que da vida a Xosé, opina que «a la hora de encontrar vulnerabilidades a veces los guionistas se reprimen más sobre su propio género por miedo a mostrar personajes débiles».

El personaje de Font García acaba de superar una crisis de pareja y se plantea abrir la relación a terceras personas: «Siempre he pensado que hacer una ‘Isla de las Tentaciones’ con gente mayor de cuarenta años sería muy aburrido», se ríe. «Lo que le gusta a la gente es ver a chavales de 20 años viviendo cada día como si fuese el último».

La trama es tan cruda como la vida misma. Resulta inevitable preguntarse lo que haría la protagonista si le regalaran una taza de Mr. Wonderful. «Se serviría un café y al bebérselo se le caería», asegura la propia Leticia Dolera. María en esta temporada volverá a casa de sus padres. La pérdida de la independencia como preocupación generacional. Para Leticia «volver, es un abismo, pero también un privilegio que muchos no tienen». La pregunta del millón es si existe vida perfecta: «La vida perfecta es aprender a vivir aceptando que la vida perfecta no existe».