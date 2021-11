“El hombre equivocado” aterriza en la cadena correcta

El aeropuerto de Madrid ya está avisado del desembarco de Can Yaman en Nova. Todo para evitar que las fans del actor turco se agolpen tras el estreno de su nueva serie, «El hombre equivocado», en el canal temático de Atresmedia. Pero Nova está perfectamente acostumbrado al éxito y vive un gran momento como cadena temática líder en el año (2,5% de share) y suma su 20 meses como la más seguida en «prime time». Es la cadena femenina que domina acumulando 28 meses consecutivos por delante de su directa competidora, Divinity. Plenamente asentada en el mando de los espectadores, es un claro referente de las ficciones turcas más exitosas, como demuestran los datos de «Hercai» (3,6% de cuota y 425.000 espectadores), y en esa línea trae tras su estreno en Atresplayer Premium, la nueva serie de dos ídolos turcos: Can Yaman y Özge Gürel.

«El hombre equivocado» (Bay Yanlıs), que estrena Nova a las 22:30 horas de hoy, esta comedia romántica turca que narra la historia de Ezgi (Özge Gürel) y su búsqueda por encontrar al «hombre perfecto». Özgür (Can Yaman) será su consejero amoroso a raíz de un pacto secreto entre los dos amigos. Esta serie, dirigida por Deniz Yorulmazer y con guion de Aslı Zengin y Banu Zengin, producida por Faruk Turgut y Gold Film, una de las principales productoras de Turquía, no sólo es una historia sobre la decepción con el amor y su búsqueda, si no que supone el reencuentro de los dos actores tras haber coincidido en «Dolunay», el éxito que catapultó a la fama a Can Yamán en 2017.

Para abrir boca, la trama narra la desgracia que se cierne sobre la protagonista, Ezgi, que presencia la infidelidad de su novio en una fiesta sorpresa y el destino le depara la pérdida del trabajo y de su apartamento. Por su parte, Özgür es un soltero con mucho dinero que va de aventura en aventura, rehuyendo los compromisos. El encuentro casual de ambos (auspiciada por sus madres) iniciará una relación de amistad en la que Ezgi está completamente abatida y se desahogará con Özgür y a la inversa. A medida que florezca su amistad y Ezgi tome las riendas de su vida laboral con éxito, Özgür, como consejero, la ayudará a conquistar a otro hombre, Serdar (Sarp Can Köroglu), el que podría ser su «hombre perfecto». A su vez, Özgür le pedirá a Ezgi que finja ser su nueva pareja unos días, para ilusionar a su madre y calmar sus nervios por su huida habitual de los compromisos y relaciones duraderas. Las cabriolas del destino acercarán cada vez más a la mujer equivocada con lo que es «El hombre equivocado». En esta aventura no estarán solos, Ezgi tendrá dos consejeras indispensables, Deniz (Cemre Gümeli) y su prima Cansu (Fatma Toptas), y Özgür a Ozan Dinçer (Serkay Tütüncü).

«El hombre equivocado» ha conseguido batir récords de audiencia en Italia, donde cosecha millones de seguidores, tanto que ambos intérpretes ya tienen varios contratos firmados con productoras y marcas. En el momento de la adquisición, Luis León Luri, responsable de los canales temáticos de Atresmedia TV, declaro que «desde Atresmedia estamos emocionados de poder dar la bienvenida a todo el reparto de «Mr Wrong (Ban Yalis)» al grupo pionero en España en la emisión de ficción turca. La adquisición de este nuevo fenómeno internacional reafirma nuestro liderazgo en las producciones de Turquía y amplía la cobertura y control que poseemos en España en la compra y emisión de los mejores títulos».