Iker Jiménez, desilusionado tras su visita a Estados Unidos: "Al lado de las grandes mansiones, los homeless estaban con sus jeringuillas"

Para Iker Jiménez, Estados Unidos no es lo que él tenía en mente. Así ha espetado durante la emisión de 'Cuarto Milenio' cuales han sido las sensaciones tras su última visita al gigante norteamericano, sorprendiendo a los telespectadores del espacio televisivo de Mediaset, que no esperaban las críticas hacía el país presidido por Donald Trump.

Iker Jiménez ha compartido una dura reflexión sobre lo que califica como su gran decepción en su reciente viaje a Estados Unidos. Aunque en anteriores ocasiones se había mostrado fascinado por algunos rincones del país, esta vez ha centrado su crítica en la situación de desigualdad extrema que observó en ciudades como San Francisco y Los Ángeles. “Me llevé una decepción brutal”, confesaba el presentador, visiblemente impactado por el contraste entre el lujo de Hollywood y la pobreza extrema. Lo que más le sorprendió fue la normalización del drama humano en las calles: “Eran campos y campos y campos enormes de tiendas de campaña con personas que vivían en la calle”. Jiménez no se quedó solo en la descripción, sino que ahondó en la paradoja de una sociedad donde grandes estrellas del cine conviven con escenas de absoluta miseria sin aparente reacción. “Llegué y dije: esto no es posible”, resumía.

Hay que mirar más allá del glamour

El periodista también cuestionó la pasividad de ciertos sectores sociales ante esta realidad, especialmente en ámbitos como el cine o la política californiana. “Al lado de las grandes mansiones, los homeless estaban con sus jeringuillas”, relataba, señalando que la situación parece asumida como parte del paisaje. “Te sale la actriz/influencer con su visera, sus gafas y vaso de café que está sorteando heces humanas en la acera”, ironizó, criticando la aparente indiferencia mediática y política. Según su visión, hay una ideología que convierte cualquier intento de actuar en una amenaza contra los “derechos” de quienes sufren estas condiciones. “¿Víctimas de qué?”, se preguntaba, subrayando que “el problema es la idea que tiene cierta política sobre las víctimas y que dicen que no hay que hacer nada”. Una reflexión incómoda que invita a mirar más allá del glamour estadounidense.