'The Buccaneers', de Apple TV+: tráiler y fecha del estreno de la segunda temporada

Una de las series más aclamadas del catálogo de Apple TV+ en los últimos años está muy cerca de tener nuevos capítulos. En estos momentos, la plataforma de streaming estadounidense permite a los suscriptores que disfruten, al completo, de la primera temporada de 'The Buccaneers: aristócratas por amor'.

Además, esta misma semana, Apple TV+ ha emitido una nota de prensa en la que ha desvelado algunas de las novedades relativas a este proyecto. Como por ejemplo, que se va a estrenar el primer episodio de la segunda temporada el próximo 18 de junio de 2025. Posteriormente, habrá una nueva entrega en la plataforma cada miércoles hasta el 6 de agosto.

Nueva temporada 'The Buccaneers' Apple TV+

Tráiler, sinopsis y reparto

Igualmente, la gran novedad es que ya se ha publicado en el canal de YouTube de la compañía el tráiler oficial de estos nuevos capítulos. "Este vídeo revela detalles del nuevo capítulo de las jóvenes bucaneras estadounidenses: sororidad, ingenio, apasionados romances, vestidos extravagantes, paisajes espectaculares y giros de guion inesperados", explica Apple TV+.

De hecho, este lanzamiento, que llevo el ritmo de "Good Luck, Babe!" de Chappell Roan, muestra a una de las grandes incorporaciones (Leighton Meester) y trae de vuelta a Kristine Frøseth, Alisha Boe, Aubri Ibrag, Josie Totah, Imogen Waterhouse, Mia Threapleton y Christina Hendricks. Junto a ellas, el elenco lo completan: Mia Threapleton, la nominada al Emmy Christina Hendricks, Guy Remmers, Matthew Broome, Josh Dylan, Barney Fishwick, Amelia Bullmore, Fenella Woolgar, Greg Wise, Jacob Ifan, Grace Ambrose y Maria Almeida.

En esta nueva temporada, además del hit mencionado anteriormente, sonará también música de grandes artistas internacionales: Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Gracie Abrams, Clairo, Sharon Van Etten, St. Vincent, Bleachers y The Last Dinner Party. Igualmente, Apple TV+ recuerda que "en la primera temporada de 'The Buccaneers: aristócratas por amor', un grupo de jóvenes estadounidenses fiesteras irrumpió en el estrecho y encorsetado Londres de la década de 1870... haciendo latir los corazones y dando inicio a un choque cultural angloamericano".

Por último, la plataforma realiza una sinopsis de la segunda temporada: "Ahora las bucaneras ya no son invasoras, Inglaterra es su hogar. De hecho, prácticamente son las jefas del cotarro. Nan es la Duquesa de Tintagel, la mujer más influyente del país. Conchita es Lady Brightlingsea, heroína de una ola de jóvenes herederas estadounidenses. Y Jinny está en todas las primeras páginas, buscada por el secuestro de su hijo nonato. Todas las chicas se han visto obligadas a madurar y ahora tienen que luchar para que se las oiga, mientras lidian con el romance, el deseo, los celos, los nacimientos y las muertes... temas que consumen a todas las mujeres de cualquier edad, sin importar la época. La última vez probamos un aperitivo de Inglaterra; esta vez nos espera un auténtico festín".