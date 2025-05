Familia, tierras y acción

Cuando todo parecía cerrado, la historia continúa. Una de las series originales de Atresmedia de mayor éxito internacional durante el 2024 está de vuelta. El final de los diez capítulos de "Entre Tierras" no dejaba mucho margen para imaginar que la trama pudiese seguir adelante. De hecho, todo el mundo, incluso los actores, estaban convencidos de que no habría más episodios. Pero la gran aceptación del público lo cambió todo y sus productores ejecutivos, Montse García y Luis Santamaría, junto a los directores, Humberto Miró y Salvador García Ruiz, decidieron ir más allá. Por ello, esta serie, que está producida por el grupo de comunicación en colaboración con Boomerang TV, ya está rodando los nuevos giros de guion en la que están implicados muchos actores que aparecen por primera vez en este proyecto.

LA RAZÓN ha tenido la posibilidad de presenciar uno de esos días de grabación y poder conocer así, más de cerca, cómo se lleva a cabo esta serie y algunas de las principales novedades. Eso sí, lo que no cambia es que para esta segunda temporada es que también habrá diez episodios de 50 minutos cada uno y estarán protagonizados nuevamente por Megan Montaner, interpretando el papel de María Fernández. Igualmente, tal y como sucedió en 2024, la serie se podrá ver en el prime time de Antena 3 y a través de la plataforma atresplayer.

Un rodaje a la altura

En esta ocasión, los rodajes se están realizando en diferentes localizaciones de Almería, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Por ello, LA RAZÓN se ha desplazado hasta una finca madrileña en la que se vivió una intensa jornada. Desde la llegada, se pudo comprobar la excelencia en el trabajo previo que hay detrás de la serie. Un lugar idílico, con unas vistas espectaculares y un edifico majestuoso. En su interior, "Entre Tierras" en su más pura esencia. Decenas de profesionales, perfectamente organizados y con un trabajo de equipo envidiable, al servicio del proyecto y con un objetivo claro: que la segunda temporada sea todavía mejor que la primera. Se cuidan todos los detalles. Ya sea la iluminación, el maquillaje, el sonido, el vestuario o el montaje de cada una de las escenas. Todo tiene que estar perfecto y cada persona hace su cometido a un altísimo nivel: un equipo de guion formado por Susana López Rubio, Juan Beiro y Joaquín Santamaría, con Raquel Busca como analista; Diego Polo, el director de producción; Antonio González, en la dirección de fotografía; Paco Redondo, el director de arte; Eva Martínez y Raquel Martínez, las encargadas de maquillaje; y Gualter De Sá, el responsable de vestuario.

De hecho, LA RAZÓN tuvo el privilegio de comprobar esto de primera mano. Durante esa jornada, se rodó una escena en la que aparecen tres de los nuevos personajes protagonizados por Ginés García Millán (Julio Varela), José Pastor (Bosco) y Carlos Serrano-Clark (Miguel El primogénito). Todo listo y preparado para que ellos dieran su mejor versión en tan sólo unos segundos de grabación. Decenas de personas que están trabajando alrededor de los protagonistas y que deben colocarse en su posición antes de que se dé la acción y comience magia.

Una escena intensa

El silencio en ese momento es sobrecogedor y la facilidad con la que se abstraen los actores de todo lo que sucede a su alrededor, impresiona. La primera toma se graba y, a pesar de la gran intensidad del momento, uno de los actores se traba y hay que repetir. Una acción de lo más normal que implica de nuevo el silencio de todas las personas allí presentes y volver con el mismo nivel de energía y calidad. A la segunda, parecía era la buena. Pero no. Una vez que terminó todo, surgió uno de los excelsos profesionales allí presentes para pedir que se volviese a realizar ya que uno de los planos no había sido perfecto. Algo imperceptible para el resto, que sólo los mejores en su campo son capaces de apreciar. Y sí, nuevamente, todos dieron su mejor versión y finalmente pudo quedar esa intensa secuencia de discusión familiar grabada para su aparición en uno de los capítulos de la segunda temporada de "Entre Tierras". Alrededor de un minuto de serie que implica mucho trabajo detrás, incluso horas. Por ello, cada jornada de este tipo de rodajes son tan extensas. No vale el nueve, ni el nueve y medio, todo tiene que ser un diez.

Por ello, y en esta línea de obtener un producto aún mejorado, ha incorporado muchos nuevos actores y actrices a su magnífico reparto. Además de los ya mencionados, también formarán parte del elenco principal: Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola o Helena Ezquerro, entre otros. Todos ellos vivirán de lleno lo que supone trabajar en "Entre Tierras" y las emociones que eso implica. Si la primera temporada generó muchos sentimientos, la segunda seguirá por ese camino. Esa esencia no va a perderse, sino que se acrecienta y se le da aún más valor. La familia, el amor o la lucha por las tierras seguirán siendo los temas protagonistas de las tramas.

Un éxito nacional e internacional

Esta serie, que es un contenido original de Atresmedia y cuenta con la colaboración de Boomerang TV en la producción, conquistó a la audiencia española y traspasó fronteras convirtiéndose así en un éxito internacional en 2024. De hecho, durante la emisión de la primera temporada, se alzó como la ficción más vista del año al situarse en el top del ranking nacional en este género. Este destacado proyecto, que se estrenó el pasado 11 de enero de 2024 en el prime time de Antena 3, logró unos resultados magníficos.

A su llegada a la cadena logró ser el mejor estreno de una ficción en casi dos años con un 16,3% de cuota de pantalla. Además, "Entre Tierras" consiguió congregar cada noche a una media de 1.295.000 espectadores y un 12,3%. Igualmente, obtuvo más de 2,5 millones de seguidores únicos si sumamos el consumo en diferido (+250.000 espectadores por episodio de media).