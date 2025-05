Ginés García Millán: "Va a ser un producto muy bien cuidado y no va a defraudar"

Después de todas las emociones vividas y un intenso día de rodaje, LA RAZÓN pudo hablar con algunos de los nuevos actores protagonistas que se van a incorporar a la segunda temporada de la exitosa serie original de Atresmedia, "Entre Tierras". En primer lugar, Carlos Serrano-Clark quiso valorar su llegada a la serie: "Hay un punto de responsabilidad porque ha funcionado todo bien. Y a la vez con ilusión y con la intención de demostrar que lo podemos hacer también fenomenal".

Además, quiso advertir a los aficionados sobre los nuevos episodios: "La gente se va a quedar sorprendida de lo que se viene, de personajes que le van a dar la vuelta a todo... va a ser una bomba". En cuanto a su personaje, Miguel El primogénito, apunta: "Es una montaña rusa de emociones. En un momento estás arriba y en otro abajo. No sabes por dónde te va a ir. Es un chico muy particular. A mí me gustó eso, lo que puede mostrar y lo que no porque es un gran reto".

Declaraciones de José Pastor

Por su parte, José Pastor, que interpreta a Bosco, explica una curiosidad sobre su casting: "Resulta que cuando me presenté lo hice tanto para Miguel como para Nicolás, y los dos personajes me gustaban mucho. La verdad es que me parecían muy divertidos, y con cualquiera habría sido feliz. Finalmente, me dicen que voy a ser Bosco y, leyéndolo, era mi preferido".

Además, puntualiza: "Me encanta todo el arco que tiene y ese carácter suyo tan áspero o borde. Tenía muchísimas ganas porque se aleja mucho de lo que soy yo. Es un reto personal". Igualmente, revela algunos de sus trucos para los rodajes: "Tengo una libreta, que sin eso no vivo, en la que apunto cronológicamente todo lo que ocurre en la serie y me sirve para ver de dónde vengo. Y también creo una lista musical específica para la serie que me ayudan a alcanzar las vibras de mi personaje".

Declaraciones Ginés García Millán

Por último, Ginés García Millán también se ha incorporado al elenco con la interpretación del papel de Julio Varela. "Aunque hay personajes nuevos, digamos que la estructura y la raíz de la serie está. Creo que va a ser un producto muy bien cuidado y que no va a defraudar las expectativas de los espectadores que vieron la primera temporada", señala confiado.

Además, puntualiza: "Si te ha gustado una serie y tienes cariño por los personajes y por el proyecto, considero que lo mejor es dejarse y aprender. Se van a sorprender, y sobre todo, van a disfrutar. Que es de lo que se trata, de hacer disfrutar al espectador y que se lo pase bien y que se emocione".