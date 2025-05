La hermana de Pedro Pascal, indignada: "No es la primera vez que me lo hace"

Una de las series del momento es, sin duda, 'The Last of Us'. La superproducción de HBO Max continúa emitiendo los capítulos de la segunda temporada de este proyecto cuya historia está basada en la aclamada franquicia de videojuegos desarrollada por Naughty Dog y que tiene al actor Pedro Pascal como uno de los protagonistas.

Esta temporada tuvo un arranque espectacular debido a una escena, la cuál muchos espectadores han catalogado como "el momento más brutal de la serie hasta la fecha", sobre todo para las personas que no han tenido ningún contacto con el popular videojuego. Eso sí, el actor chileno se ganó el corazón de muchos de sus aficionados.

Declaraciones de su hermana

Ahora, unas semanas más tarde de esta emisión en la que muere de una manera impactante el protagonista que interpreta Pedro Pascal, su hermana ha sido preguntada por esta cuestión. De hecho, la actriz Lux Pascal habló sobre esta cuestión en la alfombra roja de los Premios Platino.

"A pesar de que sabía cómo terminaría ese episodio, lo vi y quise tirar el iPad", comenzó apuntando. Además, añadió: "Estallé en llanto y no es la primera vez que me lo hace. No es la segunda vez que me lo hace. Creo que es la tercera o cuarta vez que me lo hace".

"Porque, ¿cuántas muertes ha tenido?: 'Juego de Tronos', 'The Equalizer 2', 'The Last of Us'… Y cada una es más violenta que la otra. O sea, no, ver a mi hermano morir de esa manera no me gustó nada", incidió Lux Pascal al hablar sobre esta cuestión que afecta a Joel Miller en la aclamada serie.

Lux Pascal en el Festival de Cannes 2025. Gtres

Por su parte, Pedro Pascal, en declaraciones al medio Entertainment Weekly explicó: "Me matan a menudo. Me gusta morir. Esta muerte probablemente está compitiendo con la de 'Juego de Tronos'. Pienso en la reacción de la audiencia todos los días de mi vida".