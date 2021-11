Los superhéroes de Edu Aguirre

Edu Aguirre se sienta de domingo a jueves en el plató de «El Chringuito de Jugones» junto a sus compañeros. El periodista es uno de los profesionales más reconocidos de la información deportiva y encargado de la información del Real Madrid en el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerol en Mega. Pero Edu es más, y el deporte va más allá de los partidos de fútbol, o como dice él, «el deporte de élite no son solo Messi, Cristiano o Mbappé, también un atleta paralímpico que es medalla de oro en Tokio, en Rio en los 400 metros lisos. Es deporte de élite. jugar al tenis en silla». Así nació «Los amigos de Edu», la serie documental de cuatro entregas que hoy se estrena en Atresplayer Premium, creada y producida por Pedrerol y presentada por Edu Aguirre.

«Es un proyecto en el que Atresmedia quiere que hagamos cosas diferentes. Con Pedrerol ahí a la cabeza y es el que me lo propone, hacer algo diferente, salir un poquito de lo que es el ámbito futbolístico. Luego, poco a poco vamos hablando y tomando ideas», explica Aguirre a LA RAZÓN. Sin ningún tipo de vértigo, el joven periodista encantado «con probar cosas nuevas e intentar superar retos», asegura que también tiene que ver un poco con su carácter: «Soy un poco loco para esas cosas; me apunto a un bombardeo». Y más si el capitán del escuadrón es Josep Pedrerol. «Me apetecía mucho que la gente descubriera la otra cara de Edu, alguien que tiene la virtud de saber escuchar y ha conseguido una complicidad increíble con deportistas que tienen una gran historia que contar», explica el productor ejecutivo de «Los amigos de Edu». Y son dos grandes verdades.

El periodista charla sobre la arena con el tenista paralímpico Cisco García FOTO: Atresplayer Premium

Sin morbo

Los cuatro capítulos elegidos de entre decenas de candidatos dan voz al atleta paralímpico Gerard Descarrega, el tenista Cisco García, el ex tenista Javi Martí y la deportista Desirée Vila. «Tenía miedo, y es algo de lo que yo hablo con los protagonistas antes de rodar y cuando les convenzo para que formen parte de este proyecto, que la historia pueda parecer que buscamos el morbo. En la que solamente se ve el lado dramático de la vida o que los protagonistas parezcan juguetes rotos. Queremos contar una historia dura, una realidad que está ahí, contada de la manera más real posible por los protagonistas. Ahí ellos se abren, y se abren sus familiares y toda la gente que se pone delante de la cámara», detalla Aguirre, que aclara que «lo que queremos mostrar en ‘’Los amigos de Edu’', realmente es la capacidad que tiene el ser humano para dar la vuelta a una situación». Se aleja así de «mostrar una historia dramática y buscar el morbo». Todas las historias tienen un final feliz, porque los protagonistas, son, a juicio de Edu, «superhéroes; tienen una fuerza brutal». En el primer capítulo se podrá descubrir la increible historia de Gerard Descarrega: «La historia de un campeón, paralímpico que desde que tiene un año y medio a sus padres les dan la noticia de que el niño se va a quedar ciego tarde o temprano».

Y la segunda gran verdad de la confianza de Pedrerol en Edu y en el proyecto es que también conoceremos mejor al periodista: «Sí, seguramente se ve a un Edu que la gente no conoce: menos fanático, menos forofo y mas persona. Puedo decirlo sinceramente, a mí, grabar “Los amigos de Edu” y conocer a los protagonistas me ha cambiado la vida en cierta manera. Valorar lo que tenemos y a dejarnos de gilipolleces y de quejarnos por tonterías, porque la gente que tiene problemas de verdad son un ejemplo de cómo afrontarlos».