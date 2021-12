Mamen Mendizábal a Chicote: “Las mujeres en la tele, pasado un tiempo, no existen”

Nuevos tiempos para Mamen Mendizábal que está encaminada a nuevos proyectos en Atresmedia tras sus 9 años al frente de “Más vale tarde”. Este martes recorrió los Picos de Europa junto a Alberto Chicote en “Fuera del mapa”. La periodista, habló con el chef de varios temas como el matrimonio o la exigencia a la que se enfrentan las mujeres en televisión y opinó que tienen que estar “siempre perfectas”.

Al igual que otras famosas antes, Mendizábal le contó a Chicote que deben “mantener una imagen, cuidarse de otro modo” y que le parece injusto, pero aunque quisiera pensar que no es así, “es que no sería verdad”. Aseguró que a esa exigencia sobre las mujeres se añade que “las mujers en la tele, pasado un tiempo no existen. Echa un ojo a todos lados”. Afortunadamente algunas cosas han cambiado y aseguró que “hemos llegado a un momento en el que hemos demostrado que la cabeza vale más que cualquier otra cosa”.

Es ese culto a la imagen lo que demuestra que, “la imagen ayuda en los tíos y en las tías. No nos engañemos”. O por lo menos, matiza, eso es lo que ella cree que ocurre “en el terreno de la información y el entretenimiento”. Mamen siempre ha sido muy práctica y es de las que opina que merece la pena hacerse mayor “con mis arrugas y mis cosas”, aunque indica que “respeto que cada una haga lo que quiera, pero este club que vamos a hacer de mujeres ya maduras sin edad determinada, en el que estemos todas pinchadas, no”.

También explicó que es de las que ve belleza en que “pase la edad por mi” y “que se me note y tener que asumirlo”. Madurar y crecer, según la periodista “no es fácil. No digo que tener arrugas sea lo mejor, pero sí que tenemos que empezar a aceptar cómo somos en vez de convertirnos en una parodia de nosotras mismas”. Y bromeó con que si a sus 46 años no se le nota, “es un milagro”.

Su paso por “Más vale tarde también salió a colación, y jura que “desde que dejé el programa, no me he maquillado ni un día”, sin embargo para acudir a “Fuera del mapa” ha vuelto a hacerlo. Todo en aras de liberarse “completamente un poco de la disciplina que tiene dar la cara en pantalla”. Pero ni siquiera Chicote con su afabilidad fue capaz de sacar nada en claro de lo que será su próximo destino en Atresmedia: “Te puedo contar poco, porque hay que poner misterio”