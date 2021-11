Chicote: «Con 40 kilos más también lo habría hecho»

Lejos de su hábitat, fuera de los fogones ha pasado Alberto Chicote un mes y medio de la mano de laSexta. El trabajo que hizo en el programa «Auténticos» demostró las aptitudes del chef como comunicador más allá del mundo de la alimentación. Así, Atresmedia ha vuelto a confiar en él para presentar «Fuera del Mapa», un nuevo formato de conversaciones, no entrevistas al uso, en el que el cocinero recorrerá a pie junto a 16 famosos la geografía nacional para descubrir destinos privilegiados de nuestro país.

De todos estos invitados la gran mayoría son presentadores o colaboradores de distintos programas de Atresmedia, como Arguiñano, Mamen Mendizabal, Jordi Évole, Eva González o Roberto Leal. Carmen Ferreiro, Directora de Programas de Antena 3, reconoce que además de descubrir rincones excepcionales de nuestro país, también querían aprovechar este espacio para dar a conocer de una forma más íntima a los protagonistas de las cadenas de Atresmedia.

Para Chicote «ha sido todo un privilegio poder haber tenido durante un día de rodaje a todos estos personajes del mundo de la televisión» y también reconoce que «he disfrutado dejar de hablar de cocina por un momento y tener libertad para sacar cualquier tema. Es bonito empezar a hablar sin saber dónde va a terminar la conversación», remata el cocinero. No solo asegura que repetiría el viaje con cualquiera de los participantes, sino que también estaría encantado de compartir un Camino de Santiago con ellos.

Con tantas horas de rodaje sería normal que hubiese algún silencio incómodo entre dos personas que no se conocen. «Los recorridos ofrecían tantos estímulos que era casi imposible dejar de hablar o comentar, a veces no me hacía falta ni preguntar, la conversación brotaba sola».

Alberto presume ahora de gran condición física y reconoce que ha disfrutado todos los tramos, pero también recuerda cuando el sobrepeso le habría pasado factura en esta aventura. «Estoy seguro de que me habría atrevido también a hacerlo, pero me habría costado más. Nunca dejé que mi peso me condicionase o me frenase para hacer cosas nuevas».

En el primer programa será el actor Antonio Resines quien le acompañe, miembro de una generación distinta a la de otros participantes como Roberto Leal o Ana Guerra. Sin embargo, Chicote no cree que haya diferencias a la hora de hablar con ellos: «Lo único importante es encontrar temas que nos interesen a los dos. Si me preguntan de futbol tenemos un problema». Al igual que entre generaciones, el presentador tampoco encuentra diferencias entre sexos a la hora de conversar: «Ninguna, aunque es verdad que cuando he hablado con mujeres siempre acaba surgiendo el tema de la desigualdad social que llevan arrastrando durante tanto tiempo, así como la brecha salarial». Como lugar de peregrinación habitual, Chicote no apuesta por lo recóndito e inaccesible, sino por el pleno centro de Madrid, El Jardín Botánico.

Durante el programa pasarán por recorridos habituales de La Vuelta España, por lo que el programa no descarta contar con algún ciclista en posibles futuras ediciones. Precisamente, Chicote se ha dado un verdadero tour por toda España durante mes y medio y ya son pocas las regiones que le quedan por conocer. «Tengo ganas de visitar alguna isla como La Gomera. Gracias a “Pesadilla en la cocina” he grabado o cocinado en todas las provincias».

Ágatha Ruiz de la Prada, Javier Sardá, Juan del Val, Lorenzo Caprile, Roberto Leal, Mariló Montero, Raquel Sánchez Silva, Jordi Évole, Mamen Mendizábal, Antonio Resines, Karlos Arguiñano, Ana Guerra, Cayetano Martínez de Irujo, Lydia Valentín, Rozalén, Jorge Sanz y Eva González serán los invitados de «Fuera del mapa», encuentros que descubrirán la tradición, los secretos y la historia del lugar que visitan.

laSexta emitía anoche las dos primeras entregas, la primera protagonizada por el actor Antonio Resines y la segunda por la periodista Mariló Montero.