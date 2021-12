Raquel Sánchez Silva se sincera con Chicote: “Hay mucho odio y crueldad”

Malos tiempos para la presentadora Raquel Sánchez Silva, que pensaba que había dejado atrás todo lo sucedido tras la muerte de su marido Mario Biondo. Si primero esta semana el programa de Cuatro que presenta Risto Mejide, “Todo es verdad”, volvió a traer a las pantallas los difíciles momentos tras el sucidio de su marido en 2013, con imágenes inéditas sobre la despedida de la profesional en su funeral y muy duras declaraciones de los padres del cámara que han vuelto a la carga con sus infundadas acusaciones, ahora Sánchez Silva se ha confesado con el chef Alberto Chicote en su nuevo programa “Fuera del mapa”, sobre los acosos, amenazas de muerte e incomprensiones que emanan de las redes sociales con virulencia.

Cabe recordar que en Italia, la cadena madre de Telecinco, Mediaset, sigue ahondando en el caso de la muerte de Biondo, con reiteradas acusaciones hacia Raquel y con las intervenciones de los padres de Mario, que no se cansan de ser denunciados una y otra vez por acoso. FInalmente el grupo mediático fue denunciado a raiz del especial televisivo ‘Le Iene’ (Las hienas) bajo el título ‘Mario Biondo: un suicidio inexplicable’, que provocó una avalancha de mensajes de odio hacia la presentadora.

“Pagarás por lo que le hiciste a tu marido” o “te deberían echar a los cerdos, perra infame” fueron algunas de las perlas que algunos energúmenos dejaron en el perfil de Instagram de Sánchez Silva. En el programa de Chicote, que se desplazó hasta el Cabo de Gata, quiso aclarar que los mensajes de odio van dirigidos a ella, sus seres queridos y lo que es más preocupante, a sus hijos. “El que quiera hacer daño puede hacer mucho. Incluso hay amenazas de muerte”, le confesó al chef. Ella fue una de las primeras en tener cuenta en Twitter, pero cuando todavía se podía vivir en ellas “con total libertad. Enamorada de ellas, esperanzada. Pero hoy en día pueden anidar mucho odio y crueldad. Es evidente que me han hecho daño alguna vez”.

También quiso Sánchez Silva poner en su siti a la prensa: “Cada uno que se haga responsable de sus actos. A mí ya no me vale lo de ‘bueno, es que como lo decía todo el mundo’”, en referencia a la tendencia a hacer de cada bulo una razón para generar visitas a los medios de comunicación. En cuanto al desenfreno que existe en las RRSS, la presentadora argumentó que considera que “Se tiene que regularizar. Es imposible que siga siendo ese lugar en el que todo vale. En mi caso, me ha cogido con una edad en la que me puede doler, pero no me puede derribar. Tenemos numerosos casos de suicidio adolescente, de problemas de depresión en críos… Es motivo suficiente para no dejar que esto siga creciendo a expensas de la salud mental de las personas”.