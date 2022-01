Emma García vuelve a expulsar a un colaborador de plató

No es el primer enfrentamiento que se produce en el plató de «Viva la vida» parece que la tensión entre sus colaboradores no da tregua ni en navidades. De esta forma, ayer el polémico tertuliano José Antonio Avilés volvió a protagonizar un desagradable suceso. Esta vez no fue su falta de formación periodística la que ha despertado las críticas, sino su comportamiento con sus compañeros.

Mientras se trataba el supuesto suceso de una conversación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, Avilés acusó en varias ocasiones a su compañera Raquel Bollo de mentir y de ocultar una información que ésta le habría revelado en privado. Emma le reprendió en varias ocasiones y le avisó de que no volviera a interrumpir a su compañera. Pero hace tiempo que parece que el personaje de Avilés hace tiempo que se le fue de las manos al programa, cometiendo faltas de educación contra sus compañeros y contra la propia audiencia.

Precisamente fue Emma García, quien en defensa de los espectadores decidió prescindir temporalmente de Avilés, asegurando que impedía el adecuado transcurso del programa. «Vete a airearte», le pidió Emma García a Avilés mientras éste se quejaba de que la presentadora hubiese decidido cambiar de tema. Emma le recordó que ella tiene la autoridad para eso y decidir cuando se cierra un tema. Aunque la situación parecía sin retorno, Avilés regresaría un poco después al plató para seguir participando en el programa. El enfrentamiento se había producido apenas 20 minutos después de que comenzase «Viva la vida»