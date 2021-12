Telecinco sustituye a Isabel Pantoja en «Idol Kids»

Hace más de un año Mediaset ideaba un nuevo formato para intentar competir contra uno de los mayores éxitos del prime time, como es «La Voz Kids». Pero la mayor estrella del programa no estaría encima del escenario, sino en la mesa del jurado. Isabel Pantoja volvía a los platós con este programa musical, en el que su empatía con los niños le impidió en ocasiones ser verdaderamente objetiva en sus juicios. Pero no estaría sola, ya que la acompañarían Edurne, que ya era jurado en Got Talent, y el músico Carlos Jean.

Ahora Mediaset acaba de presentar los primeros avances de la segunda edición de este talent, que llegará cargada de cambios. Del elenco principal solo se mantiene el presentador, Jesús Vázquez. De la mesa del jurado el número de miembros pasa de tres a cinco y estará compuesto por el dúo Camela, Ana Mena, Omar Montes y Lara Álvarez, presentadora habitual de Supervivientes.

Ya en la primera edición el programa se mostró como un formato convencional compuesto por varias rondas clasificatorias en las que el público presente en el plató tenía un importante peso en las decisiones. Además, la presencia de la folclórica, hizo que creciera la participación de representantes de todo tipo de géneros musicales. Mientras en la primera edición el jurado estaba copado por profesionales de la música, en esta sorprende más la presencia de la presentadora Lara Álvarez. De esta forma Mediaset también aprovechaba para anunciar el comienzo de las grabaciones para esta nueva edición.