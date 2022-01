El cartel de Georgina en Colón que indigna: “Mi llegada a Madrid fue tremenda...”

Desde que se anunció en el Festival de Vitoria de Televisión (FesTVal), la docuserie sobre Georgina Rodríguez, la mujer del futbolista Cristiano Ronaldo, “Yo soy Georgina” de Netflix ha levantado todo tipo de expectativas. Ahora y tras compartir en redes una imagen del cartel gigante del programa que se estrena el próximo 27 de enero en pleno centro de Madrid ha causado múltiples reacciones y no todas buenas.

Una imagen suya con un vestido verde sentada en una silla y delante una piscina llena de balones de fútbol es lo que aparece en el cartel que envuelve literalmente una de las torres de la madrileña plaza de Colón. Si el tamaño y el tema del documental ya era llamativo, encima del cartel se puede leer: “Mi llegada a Madrid fue tremenda. Antes vendía bolsos en Serrano. Ahora los colecciona”.

Entre todas las reacciones están las de aquellos que les parece de mal gusto y “una falta de respeto a los trabajadores” promocionar un documental sobre una chica que ahora que lo tiene todo comenta las penurias que pasó al llegar a Madrid como una experiencia pasajera, cuando las dificultades de los recién llegados están a la orden del día.

AParte de sus lovers, Georgina cuenta con aquellos que piensan que no se merece una pieza como esta de Netflix y que es una evidencia hablar de que “cuando conocí a Cristiano, cambió mi vida”. “@netflixes Lo tuyo no lo entiendo. ¿Por qué un documental a esta chica si no ha hecho nada especial por el mundo? Es flipante. Es tan absurdo que no sé ni qué pensar. Sin palabras”, explicaba un usuario de Instagram que enseguida era secundado: “Nada impresionante. Estas con uno de los mejores jugadores del mundo. No hiciste nada para llegar a donde llegaste” y “Tu problema hoy en día es que tu vanidad y se a elevado hasta el cielo moviéndosete de la fama de tu pareja...Porque por tus propios necios y trabajo no escaparías 3 peldaños más.. Es por eso que tienes que ser menos arrogante”.