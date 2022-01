Will Smith a Motos: “¿No debes odiar a alguien que maltrata a tu madre? Ese conflicto con mi padre me destrozó la mente”

Su presencia siempre es esperada y más en el programa de Antena 3 “El Hormiguero 3.0″. Por octava vez era entrevistado por Pablo Motos el actor internacional Will Smith con el que el presentador tiene una relación especial. “No se lo he dicho a nadie y no tenemos foto de fondo, pero lo voy a decir en exclusiva... la semana que viene estará Will Smith en El Hormiguero”, anunciaba Motos hace días.

Conectaba Smith por videollamada para presentar su nueva película “El método Williams” -que se estrenará a finales de enero-, un biopic en el que da vida al padre de Venus y Serena Williams y donde cuenta cómo las convirtió en unas de las mejores jugadoras de tenis del mundo. “Todo el mundo dice que estás para llevarte el Oscar”, apuntó Motos. “me gusta hacer películas que la gente cree que conoce y luego les cambias la idea. Cualquier cosa que quieras conseguir en la vida, tan loca como lo que lograron Venus y Serena, no se puede hacer sin hacer más que los demás y acercarte a ese punto que no puedes más. Sus padres pusieron a su familia, a Dios y al amor por delante del tenis. Creo que puede ser un buen modelo para gente que tiene sueños tan grandes”.

“La determinación es más importante que el talento”, preguntó Motos

“Hace falta un poco de todo, pero hace falta esa determinación. Los sueños son algo delicado y frágil y es importante la gente de la que te rodeas. Yo estuve ahí cuando comenzaste y seguro que habría gente que te decía que era imposible tener las audiencias que ahora tienes, pero si te rodeas de un buen equipo se puede hacer posible”.

Su biografía

Acerca de los motivos por los que ha sacado su biografía apuntó: “Lo primero que pasó fue que llegué al primer punto en mi vida que pensé que había sufrido suficiente como para poder ayudar a otras personas. Y mi padre murió en 2016 y sentí que tenía libertad para contar mi infancia. No podía haber contado estas cosas con mi padre vivo”.

Tu padre pegaba a tu madre, apuntó Motos. “Una de las dificultades de las que he intentado hablar es el conflicto que te puede destrozar la mente. Mi padre maltrataba a mi madre y era uno de los mejores hombres que he conocido. Es un conflicto que te impacta. ¿No debes odiar a alguien que maltrata a tu madre? Tardé años en procesar esta dicotomía”, comentó.

También habló Smith de su vivencia con la ayahuasca. “No quería hablar de ello y que se malinterpretara. No quiero ser mala influencia, no lo recomiendo, pero a mí me cambió la vida”.

Otro de los temas que no pasaron por alto fue el Globo de Oro, que acaba de ganar.

Una entrevista llena de confesiones. No era la primera vez. La relación entre Pablo Motos y Will Smith ha estado cerca de tener visos empresariales, como el propio presentador admitió en una entrevista al confesar que estuvieron a punto de montar una empresa y vender “El Hormiguero”.