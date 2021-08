La relación entre Pablo Motos y Will Smith: “Hicimos una empresa y estuvimos a punto de vender El Hormiguero”

Por todos es conocida la relación del actor Will Smith y el presentador de “El Hormiguero 3.0″ Pablo Motos. De hecho, no hay viaje del actor que no pise el plató, ya lo ha hecho en siete ocasiones.

Hace unos días que el comunicador Pablo Motos concedía una entrevista a Ricardo Moya para ‘El sentido de la birra’, su programa en Youtube. El presentador relató el porqué había concedido la entrevista y cómo había conocido más a otros componentes de su equipo que habían pasado por este programa y había escuchado sus entrevistas.

No dudó Motos en repasar su vida desde los recuerdos de Requena, los muchos desafíos que supone sacar adelante cada noche el programa de “El Hormiguero”, sobre todo en año de confinamiento y pandemia cuando ha intentado llevar un poco de luz y ánimo cada noche a los hogares.

La visita de Tom Cruise

Hizo un repaso de algunos de esos protagonistas internacionales que han pasado por su programa y que le han llamado más la atención por su grandeza, como el caso de Tom Cruise. “Tuvimos una conversación muy buena porque quiso saber cómo hacíamos el programa”.

Y en esa línea salió el tema del invitado estrella, Will Smith del que no dudó en hablar: “Sí, somos amigos”, apuntó Pablo Motos.

El Príncipe de Bel Air

La primera vez que el actor acudió a su programa le encantó la idea de un “entretenimiento muy loco” y conectaron enseguida. “Nos miramos y pensé: “este es como yo”, relató el presentador. Pablo contó cómo le entusiasmaba la idea de conocer al auténtico “Príncipe de Bel Air”. “El primer día que vino estaba malo, tenía fiebre y había anulado otros programas. Le dije que en qué le podía ayudar. Fuimos abajo y claramente le dejé dirigir. Él es mucho mejor que yo en todo. Sabe todo”, cuenta Motos, que añadió, “Él sabe incluso cuándo hay que hacer un chiste”.

Su conexión fue tal y que en la tercera entrevista en la que coincidieron llegaron a unirse profesionalmente. “Hicimos una empresa y estuvimos a punto de vender El Hormiguero”, admitía Pablo. Poco les faltó para vender la idea en la NBC, pero finalmente “se fue a la porra” y el proyecto no pasó a mayores.

Admite lo nervioso que se sigue poniendo cada noche antes de empezar e programa y una de sus claves: “Tolerancia cero a los pensamientos negativos antes de salir” en directo. “Disfruta y conéctate con el invitado es lo que me digo el minuto antes”.