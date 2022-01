Rayden se ríe de Telecinco por intentar envolverle en una polémica con Azúcar Moreno

A unos días de las tres galas que durará el Benidorm Fest, los artistas participantes ya están concentrados en su participación. En estos días todos los protagonistas atenderán a la prensa para contar sus sensaciones de cara a este evento. Pero Rayden ya ha comprobado el gran revuelo mediático que se están despertando. Unas inocentes declaraciones suyas fuero utilizadas ayer por el programa «Socialité» como cebo falso.

????!?!!??!??!????!??



JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA

No puede ser... https://t.co/GMnTJeKkLy — R A Y D E N (@soyRayden) January 23, 2022

El programa vendía las declaraciones como un claro enfrentamiento entre el dúo Azúcar Moreno y el resto de participantes, acusando a éstas de tener una actitud muy altiva y de superioridad hacia sus compañeros de cartel. Sin embargo, en los audios que emitió el programa solo se escucha al cantante reconocer que las dos famosas cantantes no están en el grupo de Whatsapp que han creado entre todos los aspirantes y que no le han contestado por redes sociales, aunque el artista lo acusa a que ellas no llevan sus propios perfiles.

Un usuario de Twitter ha recogido esta pieza del programa y lo ha bautizado como «el salseo que quieres», haciendo alusión al eslogan de la campaña de RTVE. Muchos eurofans criticaban esta desesperada búsqueda de polémica por parte del programa de Mediaset, especialmente en un momento en el que a los artistas no deberían correr el riesgo de desestabilizarse a unas horas de la competición.