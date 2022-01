El lío con el “Goku” de Rayden desnudo que ha tenido que borrar

Cada vez está más cerca la posibilidad de que conozcamos quién será el representante español de Eurovisión para este año en Turín. Las 14 candidaturas para participar en el Benidorm Fest están cada vez más posicionadas, con algunas canciones ya en las listas de éxito y varios candidatos avalados por la vicepresidenta y una ministra socialista. Esta semana la liebre la ha levantado el cantante Rayden que quiso compartir con sus seguidores de Instagram una instantánea del vestuario para su actuación y lo que empezó siendo una broma acabó con el artista retirando la foto de la red social porque se le veía un poco el “Goku”. Pero los internautas son más rápidos que el refresco de una página web.

La puesta en escena de un tema eurovisivo es igual de importante que la propia canción a interpretar y eso lo saben todos los nominados por España para representarnos en el festival anual de la canción. Este miércoles Rayden se animaba y quiso compartir con sus seguidores una imagen en Instagram que diera pistas sobre cuál podría ser su atuendo para Benidorm Fest. Al final se lo ha pensado mejor y ha decidido hacer una gracia y subir una foto a Instagram completamente desnudo mostrándolo todo.

Para aquellos que presuponen que la red social no le iba a dejar hacerlo, están en lo cierto y por eso el hábil artista superpuso una imagen del protagonista de “Dragon Ball”, “Goku”, a la imagen de fondo desnudo para tapar sus genitales. Pero cuando se ha dado cuenta de un pequeño detalle quizá ya era demiasiado tarde. Algunos de los eurofans, ávidos de novedades y curiosidades sobre los candidatos se han fijado y han dado la voz de alarma.

Pues resulta que el cuello del personaje de “Goku” no era lo suficientemente ancho para tapar toda la entrepierna de Hayden y aunque se ha dado prisa en quitarla, algunos ya habían hecho pantallazos que han corrido por las redes y whatsapp como la pólvora. Para intentar arreglarlo ha subido una foto vestido de militar y con una nota aclaratoria: “Iba a subir una foto con el vestuario de la actuación, Javier Pageo me dijo que no subiese pistas, he probado a subir una foto de coña y no me he dado cuenta del cuello de Goku... Así que he optado por esta versión”. También sugiere que puede ser una pista.

Pero no hay clemencia en las redes sociales que han matizado que estaban más contentos con la foto de “Goku”. “Adoro a Rayden y a goku”, escribía una , “Hey Rayden qué hermoso tu cuello de Goku”, expresaba otro. Los más salvajes iban a degüello: “¿Y la foto de Goku con el cuello de Fernando Alonso?”. Así está el tema eurovisivo. Pero si ha llegado hasta aquí, qué menos que dejarle juzgar por su propia cuenta.